توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم وحائل. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-35 كم/ساعة وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتكوّن الضباب على "7" مناطق بينها الرياض ومكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-31 توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-35 كم/ساعة وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443 01:02 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتكوّن الضباب على "7" مناطق بينها الرياض ومكة سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك





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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-35 كم/ساعة وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.