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الصين.. ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 2118 شخصًا و75 ألف مصاب

تسجيل 114 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" داخل البلاد إلى 2118 شخصًا، وعدد المصابين إلى حوالى 74.6 ألف شخص، وتم تسجيل 114 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تَلَقّت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74576 شخصًا، وفي الوقت الحالي لدينا 56303 مرضى، من بينهم (11864 شخصًا في حالة صحية حرجة)، وتوفي 2118 شخصًا بالفيروس، وغادر المستشفيات 16155 شخصًا بعد شفائهم".

هذا وردّ معهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أمس الأربعاء، بالنفي على "نظريات المؤامرة والشائعات" التي تتهمه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" وتسريبها.

وأصدر المعهد بيانًا رفَض فيه هذه الاتهامات؛ واصفًا إياها بـ"الكاذبة"؛ مؤكدًا أن ضمير موظفيه مرتاح تمامًا.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين.. ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 2118 شخصًا و75 ألف مصاب
سبق

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" داخل البلاد إلى 2118 شخصًا، وعدد المصابين إلى حوالى 74.6 ألف شخص، وتم تسجيل 114 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تَلَقّت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74576 شخصًا، وفي الوقت الحالي لدينا 56303 مرضى، من بينهم (11864 شخصًا في حالة صحية حرجة)، وتوفي 2118 شخصًا بالفيروس، وغادر المستشفيات 16155 شخصًا بعد شفائهم".

هذا وردّ معهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أمس الأربعاء، بالنفي على "نظريات المؤامرة والشائعات" التي تتهمه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" وتسريبها.

وأصدر المعهد بيانًا رفَض فيه هذه الاتهامات؛ واصفًا إياها بـ"الكاذبة"؛ مؤكدًا أن ضمير موظفيه مرتاح تمامًا.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
08:42 AM

الصين.. ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 2118 شخصًا و75 ألف مصاب

تسجيل 114 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" داخل البلاد إلى 2118 شخصًا، وعدد المصابين إلى حوالى 74.6 ألف شخص، وتم تسجيل 114 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تَلَقّت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74576 شخصًا، وفي الوقت الحالي لدينا 56303 مرضى، من بينهم (11864 شخصًا في حالة صحية حرجة)، وتوفي 2118 شخصًا بالفيروس، وغادر المستشفيات 16155 شخصًا بعد شفائهم".

هذا وردّ معهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أمس الأربعاء، بالنفي على "نظريات المؤامرة والشائعات" التي تتهمه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" وتسريبها.

وأصدر المعهد بيانًا رفَض فيه هذه الاتهامات؛ واصفًا إياها بـ"الكاذبة"؛ مؤكدًا أن ضمير موظفيه مرتاح تمامًا.

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