نجران.. "الأمر بالمعروف" ينفّذ 2300 نشاط وقائي

مستهدفة أكثر من 800 ألف مستفيد بالتعاون مع الأمانة

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، خلال شهر شوال، عددًا من الأنشطة الوقائية لتوعية المجتمع بجائحة كورونا، والالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية، تضمنت أكثر من (2300) جولة توعوية، و(520) لوحة وشاشة مختلفة في عموم المنطقة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث بلغ مضمون المحتوى (٣٠٠٠) مادة، كما سجل الفرع (150) مشاركة مع كل الجهات المعنية.

كما تم نشر المحتوى الوقائي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بكافة أنواعها؛ مستهدفة أكثر من (800 ألف) مستفيد بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات.

وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية، الأثرُ الملموس في التوعية بالجهود الوقائية.

يُذكر أن الفرع مع بداية الحملة سيّر (40) دورية ميدانية لتنبيه الناس للصلاة وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات، والبعد عن التجمعات والأخذ بالإجراءات الوقائية.

وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، بالجهود المستمرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لوقاية المواطن والمقيم من خطر جائحة كورونا، والحد من انتشارها.

وثمّن القحطاني الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والجهات الأمنية وسائر الجهات الحكومية لاحتواء هذا الوباء وتقديم الإرشادات التوعوية؛ مشيدًا بحرص ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله- للمساهمة في هذه الجهود بكل الوسائل المتاحة التي تحقق الهدف المنشود بإذن الله تعالى؛ سائلًا المولى سبحانه أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا والمواطنين والمقيمين من كل سوء ومكروه.