"الشورى" يطالب "الهلال الأحمر" بغطاء تأميني لسيارات الإسعاف

دعا "النقل" إلى تحديد أسباب التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول

طالب مجلس الشورى، اليوم، هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية وتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف، بما يرفع من مستوى وجود الخدمة الإسعافية المقدمة ويقلل من التكاليف.

كما دعا المجلس وزارة النقل إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وايجاد الحلول المناسبة وتفاديها في المشروعات الجديدة.

وشدد على ضرورة تضمين تقارير الوزارة القادمة، ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير وتعديل هيكلها التنظيمي وهيكلة وظائفها.

من ناحية أخرى، أكد "الشورى" أنه ينبغي على وزارة النقل التأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة ووضع ذلك في الشروط والمواصفات.

ولفت إلى أهمية التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كل مناطق المملكة.

وقد وافق المجلس على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين حكومة المملكة والحكومة البريطانية.