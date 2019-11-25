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سيول عسير تحتجز شخصين وقطيعًا من الإبل.. والدفاع المدني يباشر

عمل على استخراجهما بعد انخفاض منسوب المياه

احتجزت السيول التي شهدها وادي عمق شمال غرب عسير مواطنًا ومقيمًا وقطيعًا من الإبل قبل أن ينقذهما الدفاع المدني.

وقال المتحدث الرسمي باسم مدني عسير النقيب محمد بن عبده السيد إن الدفاع المدني باشر اليوم بلاغاً عن احتجاز مواطن ومقيم من جنسية عربية مع ماشيتهم (إبل) بجزيرة وسطية داخل وادي عمق.

وأضاف النقيب السيد أنه جرى استخراجهما مع ماشيتهما من الوادي عن طريق الفرقة المباشرة للحالة بعد انخفاض منسوب المياه وهما بحالة صحية جيدة.

الدفاع المدني سيول وادي عمق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سيول عسير تحتجز شخصين وقطيعًا من الإبل.. والدفاع المدني يباشر
سبق

احتجزت السيول التي شهدها وادي عمق شمال غرب عسير مواطنًا ومقيمًا وقطيعًا من الإبل قبل أن ينقذهما الدفاع المدني.

وقال المتحدث الرسمي باسم مدني عسير النقيب محمد بن عبده السيد إن الدفاع المدني باشر اليوم بلاغاً عن احتجاز مواطن ومقيم من جنسية عربية مع ماشيتهم (إبل) بجزيرة وسطية داخل وادي عمق.

وأضاف النقيب السيد أنه جرى استخراجهما مع ماشيتهما من الوادي عن طريق الفرقة المباشرة للحالة بعد انخفاض منسوب المياه وهما بحالة صحية جيدة.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
05:37 PM

سيول عسير تحتجز شخصين وقطيعًا من الإبل.. والدفاع المدني يباشر

عمل على استخراجهما بعد انخفاض منسوب المياه

A A A
محمد طيران - الرياض
0
5,778

احتجزت السيول التي شهدها وادي عمق شمال غرب عسير مواطنًا ومقيمًا وقطيعًا من الإبل قبل أن ينقذهما الدفاع المدني.

وقال المتحدث الرسمي باسم مدني عسير النقيب محمد بن عبده السيد إن الدفاع المدني باشر اليوم بلاغاً عن احتجاز مواطن ومقيم من جنسية عربية مع ماشيتهم (إبل) بجزيرة وسطية داخل وادي عمق.

وأضاف النقيب السيد أنه جرى استخراجهما مع ماشيتهما من الوادي عن طريق الفرقة المباشرة للحالة بعد انخفاض منسوب المياه وهما بحالة صحية جيدة.

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