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من إندونيسيا إلى مصر والمياه دولية.. السعودية تخلي بحاراً تعرض لوعكة

اتصال إلى برج مراقبة ميناء الملك فهد بينبع تحركت على إثره "حرس الحدود"

تمكّنت الدوريات البحرية التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، من إخلاء بحار فلبيني تعرض لوعكة صحية حادة على متن سفينة في المياه الدولية، قادمة من جمهورية إندونيسيا ومتجهة إلى ميناء السويس بجمهورية مصر الشقيقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء، فقد ورد اتصال إلى برج المراقبة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع من قبل كابتن السفينة (MARIA)، تحمل علم جمهورية ألمانيا الاتحادية، يفيد بوجود بحار من الجنسية الفلبينية على متن السفينة يعاني من حالة مرضية تسببت في ثقل وعدم حركة في جانبه الأيمن تستدعي إخلاءه.
وأضاف: "مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة (JMRCC) بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة قام بتنسيق الاتصال بين السفينة والدورية البحرية؛ حيث تم على الفور تحديد موقع السفينة، ونقطة الالتقاء معها، وتوجيه دورية بحرية تابعة للوحدات البحرية لملاقاتها، وجرى إخلاء المريض، وإيصاله لرصيف الخدمة بالميناء".
وأكد "القريني" أنه تم نقل المريض بواسطة إسعاف الميناء إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالة المريض الآن مستقرة، ولله الحمد.

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من إندونيسيا إلى مصر والمياه دولية.. السعودية تخلي بحاراً تعرض لوعكة
سبق

تمكّنت الدوريات البحرية التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، من إخلاء بحار فلبيني تعرض لوعكة صحية حادة على متن سفينة في المياه الدولية، قادمة من جمهورية إندونيسيا ومتجهة إلى ميناء السويس بجمهورية مصر الشقيقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء، فقد ورد اتصال إلى برج المراقبة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع من قبل كابتن السفينة (MARIA)، تحمل علم جمهورية ألمانيا الاتحادية، يفيد بوجود بحار من الجنسية الفلبينية على متن السفينة يعاني من حالة مرضية تسببت في ثقل وعدم حركة في جانبه الأيمن تستدعي إخلاءه.
وأضاف: "مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة (JMRCC) بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة قام بتنسيق الاتصال بين السفينة والدورية البحرية؛ حيث تم على الفور تحديد موقع السفينة، ونقطة الالتقاء معها، وتوجيه دورية بحرية تابعة للوحدات البحرية لملاقاتها، وجرى إخلاء المريض، وإيصاله لرصيف الخدمة بالميناء".
وأكد "القريني" أنه تم نقل المريض بواسطة إسعاف الميناء إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالة المريض الآن مستقرة، ولله الحمد.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
02:35 PM

من إندونيسيا إلى مصر والمياه دولية.. السعودية تخلي بحاراً تعرض لوعكة

اتصال إلى برج مراقبة ميناء الملك فهد بينبع تحركت على إثره "حرس الحدود"

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ذياب الشمري - الرياض
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تمكّنت الدوريات البحرية التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، من إخلاء بحار فلبيني تعرض لوعكة صحية حادة على متن سفينة في المياه الدولية، قادمة من جمهورية إندونيسيا ومتجهة إلى ميناء السويس بجمهورية مصر الشقيقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء، فقد ورد اتصال إلى برج المراقبة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع من قبل كابتن السفينة (MARIA)، تحمل علم جمهورية ألمانيا الاتحادية، يفيد بوجود بحار من الجنسية الفلبينية على متن السفينة يعاني من حالة مرضية تسببت في ثقل وعدم حركة في جانبه الأيمن تستدعي إخلاءه.
وأضاف: "مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة (JMRCC) بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة قام بتنسيق الاتصال بين السفينة والدورية البحرية؛ حيث تم على الفور تحديد موقع السفينة، ونقطة الالتقاء معها، وتوجيه دورية بحرية تابعة للوحدات البحرية لملاقاتها، وجرى إخلاء المريض، وإيصاله لرصيف الخدمة بالميناء".
وأكد "القريني" أنه تم نقل المريض بواسطة إسعاف الميناء إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالة المريض الآن مستقرة، ولله الحمد.

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