النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معهد الإدارة و"أداء" يوقعان اتفاقية لإثراء المحتوى المعرفي في تطوير الموارد البشرية

ستمكّن من رفع برامج تدريبية إلكترونية على منصة "إثرائي" وفق رؤية 2030

وقّع معهد الادارة العامة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اتفاقية تعاون مشترك؛ تهدف لإثراء المحتوى المعرفي في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات وتطوير الموارد البشرية بالمملكة وفق محاور رؤية ٢٠٣٠.

وقّع الاتفاقية مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، والمدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس راشد القعود بمقر معهد الإدارة العامة اليوم الاثنين.

وبموجب اتفاقية التعاون سيتم العمل على رفع برامج تدريبية إلكترونية معدّة من مركز "أداء" على منصة "إثرائي"، وهي المنصة الإلكترونية الخاصة بمبادرة معهد الإدارة العامة للبرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، كما تهدف الاتفاقية لزيادة التعاون في مجال التدريب والبحوث والاستشارات وفقاً للخطة السنوية التي يعدها معهد الإدارة العامة أو عبر مركز الأعمال التابع للمعهد.

جدير بالذكر أن الإعداد لهذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المشتركة بين مركز التدريب عن بعد، وإدارة التعاون والشراكات بمعهد الادارة العامة.

معهد الإدارة أداء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معهد الإدارة و"أداء" يوقعان اتفاقية لإثراء المحتوى المعرفي في تطوير الموارد البشرية
سبق

وقّع معهد الادارة العامة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اتفاقية تعاون مشترك؛ تهدف لإثراء المحتوى المعرفي في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات وتطوير الموارد البشرية بالمملكة وفق محاور رؤية ٢٠٣٠.

وقّع الاتفاقية مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، والمدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس راشد القعود بمقر معهد الإدارة العامة اليوم الاثنين.

وبموجب اتفاقية التعاون سيتم العمل على رفع برامج تدريبية إلكترونية معدّة من مركز "أداء" على منصة "إثرائي"، وهي المنصة الإلكترونية الخاصة بمبادرة معهد الإدارة العامة للبرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، كما تهدف الاتفاقية لزيادة التعاون في مجال التدريب والبحوث والاستشارات وفقاً للخطة السنوية التي يعدها معهد الإدارة العامة أو عبر مركز الأعمال التابع للمعهد.

جدير بالذكر أن الإعداد لهذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المشتركة بين مركز التدريب عن بعد، وإدارة التعاون والشراكات بمعهد الادارة العامة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
06:27 PM

معهد الإدارة و"أداء" يوقعان اتفاقية لإثراء المحتوى المعرفي في تطوير الموارد البشرية

ستمكّن من رفع برامج تدريبية إلكترونية على منصة "إثرائي" وفق رؤية 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
983

وقّع معهد الادارة العامة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اتفاقية تعاون مشترك؛ تهدف لإثراء المحتوى المعرفي في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات وتطوير الموارد البشرية بالمملكة وفق محاور رؤية ٢٠٣٠.

وقّع الاتفاقية مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، والمدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس راشد القعود بمقر معهد الإدارة العامة اليوم الاثنين.

وبموجب اتفاقية التعاون سيتم العمل على رفع برامج تدريبية إلكترونية معدّة من مركز "أداء" على منصة "إثرائي"، وهي المنصة الإلكترونية الخاصة بمبادرة معهد الإدارة العامة للبرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، كما تهدف الاتفاقية لزيادة التعاون في مجال التدريب والبحوث والاستشارات وفقاً للخطة السنوية التي يعدها معهد الإدارة العامة أو عبر مركز الأعمال التابع للمعهد.

جدير بالذكر أن الإعداد لهذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المشتركة بين مركز التدريب عن بعد، وإدارة التعاون والشراكات بمعهد الادارة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,936
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,659
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,852
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,072

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة