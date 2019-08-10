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وحدة البلاغات تستقبل وتعيد مفقودات عرفات.. هكذا تم تسهيل المهمة

مصدر أمني لـ"سبق": نستمر على مدار الساعة بالمشعر وفي المساء تنقل للبلاغات

تصوير : نايف العيسى

أعادت وحدة البلاغات والمفقودات التابعة للتحريات والبحث الجنائي بجبل الرحمة بمشعر عرفات اليوم العديد من المفقودات لأصحابها، كما استقبلت الكثير من البلاغات؛ فيما سهلت خدمة الرسالة النصية "مفقوداتك لدينا" التي يتلقاها الحاج سرعة التواصل مع صاحب المفقودات، وذلك وفق تنظيم دقيق وترتيبات احترازية لموسم الحج.

وقال مصدر أمني لـ"سبق": إن وحدة البلاغات والمفقودات بعرفات استقبلت منذ الصباح اليوم السبت، العشرات من المفقودات يتم بعدها الاحتفاظ بها ومن ثم تقيد بلاغات الحجاج عن مفقوداتهم وبعد عدة ترتيبات يتم التعامل معها يتم تسلمها لأصحابها بعد التأكد من ذلك.

فيما يستمر استقبال المفقودات والبلاغات على مدار الساعة بمشعر عرفة، ومساء اليوم يتم نقل كل المفقودات إلى مركز البلاغات بمشعر منى، تمهيداً لتسليمها لأصحابها، حيث استحدث مؤخراً خدمة جديدة يتم من خلالها إرسال نصية متعددة اللغات تنص التالي "مفقوداتك لدينا" يتم إرسالها لصاحب المفقودات بعد أخذ بيانته وتكون الرسالة بلغة جنسيته.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وحدة البلاغات تستقبل وتعيد مفقودات عرفات.. هكذا تم تسهيل المهمة
سبق

تصوير : نايف العيسى

أعادت وحدة البلاغات والمفقودات التابعة للتحريات والبحث الجنائي بجبل الرحمة بمشعر عرفات اليوم العديد من المفقودات لأصحابها، كما استقبلت الكثير من البلاغات؛ فيما سهلت خدمة الرسالة النصية "مفقوداتك لدينا" التي يتلقاها الحاج سرعة التواصل مع صاحب المفقودات، وذلك وفق تنظيم دقيق وترتيبات احترازية لموسم الحج.

وقال مصدر أمني لـ"سبق": إن وحدة البلاغات والمفقودات بعرفات استقبلت منذ الصباح اليوم السبت، العشرات من المفقودات يتم بعدها الاحتفاظ بها ومن ثم تقيد بلاغات الحجاج عن مفقوداتهم وبعد عدة ترتيبات يتم التعامل معها يتم تسلمها لأصحابها بعد التأكد من ذلك.

فيما يستمر استقبال المفقودات والبلاغات على مدار الساعة بمشعر عرفة، ومساء اليوم يتم نقل كل المفقودات إلى مركز البلاغات بمشعر منى، تمهيداً لتسليمها لأصحابها، حيث استحدث مؤخراً خدمة جديدة يتم من خلالها إرسال نصية متعددة اللغات تنص التالي "مفقوداتك لدينا" يتم إرسالها لصاحب المفقودات بعد أخذ بيانته وتكون الرسالة بلغة جنسيته.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:16 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:33 PM

وحدة البلاغات تستقبل وتعيد مفقودات عرفات.. هكذا تم تسهيل المهمة

مصدر أمني لـ"سبق": نستمر على مدار الساعة بالمشعر وفي المساء تنقل للبلاغات

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مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
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تصوير : نايف العيسى

أعادت وحدة البلاغات والمفقودات التابعة للتحريات والبحث الجنائي بجبل الرحمة بمشعر عرفات اليوم العديد من المفقودات لأصحابها، كما استقبلت الكثير من البلاغات؛ فيما سهلت خدمة الرسالة النصية "مفقوداتك لدينا" التي يتلقاها الحاج سرعة التواصل مع صاحب المفقودات، وذلك وفق تنظيم دقيق وترتيبات احترازية لموسم الحج.

وقال مصدر أمني لـ"سبق": إن وحدة البلاغات والمفقودات بعرفات استقبلت منذ الصباح اليوم السبت، العشرات من المفقودات يتم بعدها الاحتفاظ بها ومن ثم تقيد بلاغات الحجاج عن مفقوداتهم وبعد عدة ترتيبات يتم التعامل معها يتم تسلمها لأصحابها بعد التأكد من ذلك.

فيما يستمر استقبال المفقودات والبلاغات على مدار الساعة بمشعر عرفة، ومساء اليوم يتم نقل كل المفقودات إلى مركز البلاغات بمشعر منى، تمهيداً لتسليمها لأصحابها، حيث استحدث مؤخراً خدمة جديدة يتم من خلالها إرسال نصية متعددة اللغات تنص التالي "مفقوداتك لدينا" يتم إرسالها لصاحب المفقودات بعد أخذ بيانته وتكون الرسالة بلغة جنسيته.

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