النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم صامطة يختتم لقاء تحليل نتائج اختبارات العام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ

استهدف مشرفي المكتب وقادة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

اختتم مكتب تعليم صامطة، ممثلاً بوحدة الاختبارات والقبول، الاثنين، لقاءً بعنوان "تحليل نتائج الاختبارات للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ".

انطلقت الفعالية أمس، واستهدفت مشرفي المكتب وقادة مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بحضور مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير إدارة الاختبارات والقبول "بنين" بتعليم جازان، عبدالله الأمير، بابتدائية عبدالله بن سلمة.

وقال "الصميلي" إن هذا اللقاء يسهم في التعريف بمشروع تحليل نتائج الاختبارات التقني ومعرفة نسب النجاح، ونسب النجاح النوعي لجميع المراحل، والإفادة من مشروع تحليل نتائج الاختبارات، للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها، والضعف ومعالجتها.

كما يهدف إلى نشر ثقافة التعامل مع هذا المشروع في جميع المدارس والمعلمين، مقدمًا شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، على دعمه للمشروع منذ انطلاقه، ولمدير إدارة الاختبارات والقبول "بنين" بتعليم جازان، عبدالله الأمير، على تشريفه اللقاء، ولرئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة، خالد بن عبدالله جعبور، ولرئيس وحدة الاختبارات والقبول ولشعبة القيادة المدرسية، على جهودهم الكبيرة للإعداد لهذا اللقاء، ولقادة المدارس على حضورهم.

ولفت رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة، خالد بن عبدالله جعبور، إلى أن اللقاء نفذ على فترات، حيث استهدفت الفترة الأولى مشرفي وحدة الإشراف بالمكتب ووحدة التوجيه والإرشاد، واستفاد منها أكثر من 40 مشرفًا.

وقال إن الفترة الثانية استهدفت قادة المدارس الابتدائية، واستفاد منها 49 قائدًا، والثالثة والأخيرة استهدفت قادة المدارس المتوسطة والثانوية واستفاد منه 38 قائدًا، مقدما شكره لمدير مكتب تعليم صامطة، ولمدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم جازان، لحضورهم ودعمهم اللقاء منذ انطلاقه، ولوحدة الاختبارات والقبول ولشعبة القيادة المدرسية على جهودهم.

وقال رئيس وحدة الاختبارات والقبول بمكتب تعليم صامطة، عطية النجمي: جرى خلال اللقاء استعراض آلية عمل المشروع، وكيفية استخدامه لتحليل واقع الاختبارات والأثر المتوقع لتحسين نواتج التعلم.

واختتم اللقاء بتكريم المدارس الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى مدارس المكتب في اختبار القدرات للعام الماضي، على التوالي: ثانوية النجامية، وثانوية الجرادية، وثانوية القرعاوي.

تعليم صامطة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعليم صامطة يختتم لقاء تحليل نتائج اختبارات العام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ
سبق

اختتم مكتب تعليم صامطة، ممثلاً بوحدة الاختبارات والقبول، الاثنين، لقاءً بعنوان "تحليل نتائج الاختبارات للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ".

انطلقت الفعالية أمس، واستهدفت مشرفي المكتب وقادة مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بحضور مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير إدارة الاختبارات والقبول "بنين" بتعليم جازان، عبدالله الأمير، بابتدائية عبدالله بن سلمة.

وقال "الصميلي" إن هذا اللقاء يسهم في التعريف بمشروع تحليل نتائج الاختبارات التقني ومعرفة نسب النجاح، ونسب النجاح النوعي لجميع المراحل، والإفادة من مشروع تحليل نتائج الاختبارات، للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها، والضعف ومعالجتها.

كما يهدف إلى نشر ثقافة التعامل مع هذا المشروع في جميع المدارس والمعلمين، مقدمًا شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، على دعمه للمشروع منذ انطلاقه، ولمدير إدارة الاختبارات والقبول "بنين" بتعليم جازان، عبدالله الأمير، على تشريفه اللقاء، ولرئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة، خالد بن عبدالله جعبور، ولرئيس وحدة الاختبارات والقبول ولشعبة القيادة المدرسية، على جهودهم الكبيرة للإعداد لهذا اللقاء، ولقادة المدارس على حضورهم.

ولفت رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة، خالد بن عبدالله جعبور، إلى أن اللقاء نفذ على فترات، حيث استهدفت الفترة الأولى مشرفي وحدة الإشراف بالمكتب ووحدة التوجيه والإرشاد، واستفاد منها أكثر من 40 مشرفًا.

وقال إن الفترة الثانية استهدفت قادة المدارس الابتدائية، واستفاد منها 49 قائدًا، والثالثة والأخيرة استهدفت قادة المدارس المتوسطة والثانوية واستفاد منه 38 قائدًا، مقدما شكره لمدير مكتب تعليم صامطة، ولمدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم جازان، لحضورهم ودعمهم اللقاء منذ انطلاقه، ولوحدة الاختبارات والقبول ولشعبة القيادة المدرسية على جهودهم.

وقال رئيس وحدة الاختبارات والقبول بمكتب تعليم صامطة، عطية النجمي: جرى خلال اللقاء استعراض آلية عمل المشروع، وكيفية استخدامه لتحليل واقع الاختبارات والأثر المتوقع لتحسين نواتج التعلم.

واختتم اللقاء بتكريم المدارس الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى مدارس المكتب في اختبار القدرات للعام الماضي، على التوالي: ثانوية النجامية، وثانوية الجرادية، وثانوية القرعاوي.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
07:36 PM

تعليم صامطة يختتم لقاء تحليل نتائج اختبارات العام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ

استهدف مشرفي المكتب وقادة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
43

اختتم مكتب تعليم صامطة، ممثلاً بوحدة الاختبارات والقبول، الاثنين، لقاءً بعنوان "تحليل نتائج الاختبارات للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ".

انطلقت الفعالية أمس، واستهدفت مشرفي المكتب وقادة مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بحضور مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير إدارة الاختبارات والقبول "بنين" بتعليم جازان، عبدالله الأمير، بابتدائية عبدالله بن سلمة.

وقال "الصميلي" إن هذا اللقاء يسهم في التعريف بمشروع تحليل نتائج الاختبارات التقني ومعرفة نسب النجاح، ونسب النجاح النوعي لجميع المراحل، والإفادة من مشروع تحليل نتائج الاختبارات، للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها، والضعف ومعالجتها.

كما يهدف إلى نشر ثقافة التعامل مع هذا المشروع في جميع المدارس والمعلمين، مقدمًا شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، على دعمه للمشروع منذ انطلاقه، ولمدير إدارة الاختبارات والقبول "بنين" بتعليم جازان، عبدالله الأمير، على تشريفه اللقاء، ولرئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة، خالد بن عبدالله جعبور، ولرئيس وحدة الاختبارات والقبول ولشعبة القيادة المدرسية، على جهودهم الكبيرة للإعداد لهذا اللقاء، ولقادة المدارس على حضورهم.

ولفت رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة، خالد بن عبدالله جعبور، إلى أن اللقاء نفذ على فترات، حيث استهدفت الفترة الأولى مشرفي وحدة الإشراف بالمكتب ووحدة التوجيه والإرشاد، واستفاد منها أكثر من 40 مشرفًا.

وقال إن الفترة الثانية استهدفت قادة المدارس الابتدائية، واستفاد منها 49 قائدًا، والثالثة والأخيرة استهدفت قادة المدارس المتوسطة والثانوية واستفاد منه 38 قائدًا، مقدما شكره لمدير مكتب تعليم صامطة، ولمدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم جازان، لحضورهم ودعمهم اللقاء منذ انطلاقه، ولوحدة الاختبارات والقبول ولشعبة القيادة المدرسية على جهودهم.

وقال رئيس وحدة الاختبارات والقبول بمكتب تعليم صامطة، عطية النجمي: جرى خلال اللقاء استعراض آلية عمل المشروع، وكيفية استخدامه لتحليل واقع الاختبارات والأثر المتوقع لتحسين نواتج التعلم.

واختتم اللقاء بتكريم المدارس الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى مدارس المكتب في اختبار القدرات للعام الماضي، على التوالي: ثانوية النجامية، وثانوية الجرادية، وثانوية القرعاوي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,158
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,174
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,552
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,842

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة