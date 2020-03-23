شاهد.. الحرس الوطني يشارك في تنفيذ قرار منع التجوُّل

شاركت وزارة الحرس الوطني مع القطاعات الأمنية في تنفيذ قرار منع التجوُّل.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" صورًا، تُظهر مهامها الميدانية خلال تنفيذ القرار.
شاركت وزارة الحرس الوطني مع القطاعات الأمنية في تنفيذ قرار منع التجوُّل.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" صورًا، تُظهر مهامها الميدانية خلال تنفيذ القرار.وزارة الحرس الوطني حظر التجول فيروس كورونا الجديد
شاركت وزارة الحرس الوطني مع القطاعات الأمنية في تنفيذ قرار منع التجوُّل.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" صورًا، تُظهر مهامها الميدانية خلال تنفيذ القرار.
شاركت وزارة الحرس الوطني مع القطاعات الأمنية في تنفيذ قرار منع التجوُّل.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" صورًا، تُظهر مهامها الميدانية خلال تنفيذ القرار.