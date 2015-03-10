"أخصائي": الحيوانات المنزلية لا تنقل "كورونا".. لا داعي للخوف

عبدالملك: هناك أمران هامان يجب اتباعهما لتفادي أية مشكلة

أكد أخصائي طب العائلة الدكتور أحمد محمد عبدالملك، عدم وجود أدلة علمية تشير إلى نقل الحيوانات الأليفة بالمنزل لفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19".

ونشر عبدالملك مقطع فيديو عبر حسابه بـ"توتير" ‏‫‪@DrDiverQ8 قال فيه: "لا توجد أدلة علمية تشير إلى أن الحيوانات المنزلية الأليفة من قطط أو كلاب أو طيور، يمكن أن تنقل فيروس كورونا الجديد لذلك لا داعي للخوف".

وشدد الدكتور عبدالملك في المقابل على أمرين مهمين، هما عدم اختلاط تلك الحيوانات مع غيرها من الحيوانات خارج المنزل، ووجوب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بطريقة صحيحة بعد التعامل مع هذه الحيوانات".