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الدعيع: "أهلًا بالعويس في معقل الزعماء.. وشكرًا للأمير الوليد بن طلال"

بعد توقيع حارس الأهلي مع الهلال حتى 2025

وصف حارس المنتخب السعودي والهلال السابق محمد الدعيع، توقيع حارس الأهلي محمد العويس للهلال، بالإضافة الكبيرة للفريق الأزرق، وأن ذلك سيشكل قوة لحراسة المرمى، إلى جانب المتألق الحارس الحالي عبد الله المعيوف.

وامتدح الدعيع الصفقة التي تمت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، والتي تستمر حتى 2025. وقال: "أهلًا بالكابتن محمد العويس في معقل الزعماء، وبإذن الله سوف تشكل مع زميلك عبد الله المعيوف مصدر اطمئنان لمركز الحراسة".

كما قدم الدعيع الشكر للأمير الوليد بن طلال مهندس الصفقة، قائلًا: "كل الشكر لمهندس الصفقات الأمير الوليد بن طلال، ولرئيس النادي فهد بن نافل على إنهاء الصفقات وسد الاحتياجات بخامات مميزة تدعم مشوار الزعيم في البطولات المقبلة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدعيع: "أهلًا بالعويس في معقل الزعماء.. وشكرًا للأمير الوليد بن طلال"
سبق

وصف حارس المنتخب السعودي والهلال السابق محمد الدعيع، توقيع حارس الأهلي محمد العويس للهلال، بالإضافة الكبيرة للفريق الأزرق، وأن ذلك سيشكل قوة لحراسة المرمى، إلى جانب المتألق الحارس الحالي عبد الله المعيوف.

وامتدح الدعيع الصفقة التي تمت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، والتي تستمر حتى 2025. وقال: "أهلًا بالكابتن محمد العويس في معقل الزعماء، وبإذن الله سوف تشكل مع زميلك عبد الله المعيوف مصدر اطمئنان لمركز الحراسة".

كما قدم الدعيع الشكر للأمير الوليد بن طلال مهندس الصفقة، قائلًا: "كل الشكر لمهندس الصفقات الأمير الوليد بن طلال، ولرئيس النادي فهد بن نافل على إنهاء الصفقات وسد الاحتياجات بخامات مميزة تدعم مشوار الزعيم في البطولات المقبلة".

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
05:12 PM

الدعيع: "أهلًا بالعويس في معقل الزعماء.. وشكرًا للأمير الوليد بن طلال"

بعد توقيع حارس الأهلي مع الهلال حتى 2025

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أحمد سرور - الرياض
8
5,718

وصف حارس المنتخب السعودي والهلال السابق محمد الدعيع، توقيع حارس الأهلي محمد العويس للهلال، بالإضافة الكبيرة للفريق الأزرق، وأن ذلك سيشكل قوة لحراسة المرمى، إلى جانب المتألق الحارس الحالي عبد الله المعيوف.

وامتدح الدعيع الصفقة التي تمت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، والتي تستمر حتى 2025. وقال: "أهلًا بالكابتن محمد العويس في معقل الزعماء، وبإذن الله سوف تشكل مع زميلك عبد الله المعيوف مصدر اطمئنان لمركز الحراسة".

كما قدم الدعيع الشكر للأمير الوليد بن طلال مهندس الصفقة، قائلًا: "كل الشكر لمهندس الصفقات الأمير الوليد بن طلال، ولرئيس النادي فهد بن نافل على إنهاء الصفقات وسد الاحتياجات بخامات مميزة تدعم مشوار الزعيم في البطولات المقبلة".

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