النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤتمر عن دور المملكة في الأمر بالمعروف.. خلال صفر القادم بالرياض

يهدف إلى إبراز منهج السلف الصالح القويم بعيداً عن الغلو والجفاء

تنظم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 من شهر صفر 1440 هـ، مؤتمر "منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه"، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

وقال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند: المؤتمر يهدف إلى إبراز منهج السلف الصالح القويم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعناية الشريعة بإقامته وفق المنهج الشرعي الصحيح، بعيداً عن الغلو والجفاء والتطرف والمناهج والمسالك المخالفة لمنهج السلف في ذلك.

وأضاف: يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جهود المملكة في تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتطوُّر في أعمال الرئاسة العامة ومبادراتها ومسؤولياتها الاجتماعية.

وأردف "السند": الرئاسة شكلت عدداً من اللجان لتنظيم المؤتمر وقامت باستقبال العديد من البحوث وأرواق العمل وتحكيمها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤتمر عن دور المملكة في الأمر بالمعروف.. خلال صفر القادم بالرياض
سبق

تنظم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 من شهر صفر 1440 هـ، مؤتمر "منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه"، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

وقال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند: المؤتمر يهدف إلى إبراز منهج السلف الصالح القويم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعناية الشريعة بإقامته وفق المنهج الشرعي الصحيح، بعيداً عن الغلو والجفاء والتطرف والمناهج والمسالك المخالفة لمنهج السلف في ذلك.

وأضاف: يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جهود المملكة في تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتطوُّر في أعمال الرئاسة العامة ومبادراتها ومسؤولياتها الاجتماعية.

وأردف "السند": الرئاسة شكلت عدداً من اللجان لتنظيم المؤتمر وقامت باستقبال العديد من البحوث وأرواق العمل وتحكيمها.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
02:12 PM

مؤتمر عن دور المملكة في الأمر بالمعروف.. خلال صفر القادم بالرياض

يهدف إلى إبراز منهج السلف الصالح القويم بعيداً عن الغلو والجفاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
3,605

تنظم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 من شهر صفر 1440 هـ، مؤتمر "منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه"، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

وقال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند: المؤتمر يهدف إلى إبراز منهج السلف الصالح القويم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعناية الشريعة بإقامته وفق المنهج الشرعي الصحيح، بعيداً عن الغلو والجفاء والتطرف والمناهج والمسالك المخالفة لمنهج السلف في ذلك.

وأضاف: يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جهود المملكة في تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتطوُّر في أعمال الرئاسة العامة ومبادراتها ومسؤولياتها الاجتماعية.

وأردف "السند": الرئاسة شكلت عدداً من اللجان لتنظيم المؤتمر وقامت باستقبال العديد من البحوث وأرواق العمل وتحكيمها.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,949
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة