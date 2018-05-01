"النيابة العامة": من حق كل مسجون تقديم شكوى كتابية أو شفهية إلى مدير السجن

قالت: له طلب إبلاغها لعضو النيابة وقبول مدير السجن أو التوقيف لها وإثباتها

أكدت النيابة العامة أنه من حق كل مسجون أو موقوف تقديم شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت إلى مدير السجن أو التوقيف وطلب إبلاغها لعضو النيابة، وقبول مدير السجن أو التوقيف لها، وإثباتها وإبلاغها في الحال وتزويد المسجون بما يثبت تسلمها.

وقالت "النيابة العامة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنه لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه إبلاغها إلى عضو النيابة العامة، وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها.