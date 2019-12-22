بتكلفة تجاوزت ٢٠ مليوناً .. "بلدية مرات" تنتقل إلى مقرها الجديد

على مساحة 20 ألف م2 .. 4 طوابق تضم الإدارات والأقسام الفنية

باشرت صباح اليوم الأحد بلدية محافظة مرات عملها بمقرها الجديد الواقع بطريق الملك عبدالعزيز، والذي تجاوزت تكلفته ٢٠ مليون ريال.

وأكد رئيس بلدية محافظة مرات طلال غالب بن ضويحي؛ أن المبنى بلغت تكاليف إنشائه الإجمالية (20.228.534) مليون ريال، ويبلغ إجمالي مسطح البناء للمبنى الجديد (6528.97) متر مربع، وأقيم على مساحة (20102) متر مربع، ويتكون من 4 طوابق ويضم الإدارات الرئيسة والأقسام الإدارية والفنية التي تم تجهيزها بالاحتياجات والأجهزة كافة لانطلاق العمل.

وتقدم ابن ضويحي؛ بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لما حظيت به المحافظة ومشاريعها من دعم سخي لا محدود، ولوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف؛ ووكيل أمين المنطقة لشؤون بلديات المنطقة، على توجيهاتهم ومتابعتهم التي أسهمت بسرعة الانتقال للمبنى الجديد؛ لتسهل أداء العمل البلدي وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين والمستفيدين من الخدمات البلدية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.