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"الصحة" : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 74795

متحدث "الصحة": نسبة حالات كورونا الحرجة في المملكة أقل من 2%

أكد أنها مطمئنة.. ويتم رصدها وتقييمها بشكل مستمر بمعرفة الخبراء

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن نسبة الحالات الحرجة بين المصابين بكورونا في المملكة تعتبر أقل من 2%، موضحاً أنها "مطمئنة"، ويتم رصدها وتقييمها بشكل مستمر من قبل خبراء ومختصين على مدار الساعة.

جاء ذلك في رده خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا، حول ارتفاع معدل الحالات الحرجة.

وقال "العبدالعالي": الحالات الحرجة تعتبر أحد المؤشرات المهمة جداً وتتم مراقبتها وتحليلها بشكل دائم من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين على مدار الساعة، وعند حدوث تغيرات يتم رصدها للوقوف على أي مشاكل وإجراء التقييمات اللازمة للتفاعل معها، حيث إن ذلك قد يعكس تطورات انتشار الفيروس.

وأضاف: النسبة العالمية فيما يخص الحالات الحرجة مقارنة بأعداد المصابين تتراوح بين 5٪-10٪.

وأردف: في المملكة العربية السعودية قد تكون النسبة أقل من 2٪ وهذه النسبة لا تزال مطمئنة ومستوعبة، ونطمئنكم بأنه توجد فرق متخصصة تراقب هذه الحالات وترصد أي تغيير فيها يستلزم أي تدخلات.

وأفادت وزارة الصحة اليوم بأن عدد الحالات الحرجة بلغ 384 حالة تتلقى العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": نسبة حالات كورونا الحرجة في المملكة أقل من 2%
سبق

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن نسبة الحالات الحرجة بين المصابين بكورونا في المملكة تعتبر أقل من 2%، موضحاً أنها "مطمئنة"، ويتم رصدها وتقييمها بشكل مستمر من قبل خبراء ومختصين على مدار الساعة.

جاء ذلك في رده خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا، حول ارتفاع معدل الحالات الحرجة.

وقال "العبدالعالي": الحالات الحرجة تعتبر أحد المؤشرات المهمة جداً وتتم مراقبتها وتحليلها بشكل دائم من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين على مدار الساعة، وعند حدوث تغيرات يتم رصدها للوقوف على أي مشاكل وإجراء التقييمات اللازمة للتفاعل معها، حيث إن ذلك قد يعكس تطورات انتشار الفيروس.

وأضاف: النسبة العالمية فيما يخص الحالات الحرجة مقارنة بأعداد المصابين تتراوح بين 5٪-10٪.

وأردف: في المملكة العربية السعودية قد تكون النسبة أقل من 2٪ وهذه النسبة لا تزال مطمئنة ومستوعبة، ونطمئنكم بأنه توجد فرق متخصصة تراقب هذه الحالات وترصد أي تغيير فيها يستلزم أي تدخلات.

وأفادت وزارة الصحة اليوم بأن عدد الحالات الحرجة بلغ 384 حالة تتلقى العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
04:33 PM

متحدث "الصحة": نسبة حالات كورونا الحرجة في المملكة أقل من 2%

أكد أنها مطمئنة.. ويتم رصدها وتقييمها بشكل مستمر بمعرفة الخبراء

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عبدالحكيم شار - الرياض
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1,210

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن نسبة الحالات الحرجة بين المصابين بكورونا في المملكة تعتبر أقل من 2%، موضحاً أنها "مطمئنة"، ويتم رصدها وتقييمها بشكل مستمر من قبل خبراء ومختصين على مدار الساعة.

جاء ذلك في رده خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا، حول ارتفاع معدل الحالات الحرجة.

وقال "العبدالعالي": الحالات الحرجة تعتبر أحد المؤشرات المهمة جداً وتتم مراقبتها وتحليلها بشكل دائم من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين على مدار الساعة، وعند حدوث تغيرات يتم رصدها للوقوف على أي مشاكل وإجراء التقييمات اللازمة للتفاعل معها، حيث إن ذلك قد يعكس تطورات انتشار الفيروس.

وأضاف: النسبة العالمية فيما يخص الحالات الحرجة مقارنة بأعداد المصابين تتراوح بين 5٪-10٪.

وأردف: في المملكة العربية السعودية قد تكون النسبة أقل من 2٪ وهذه النسبة لا تزال مطمئنة ومستوعبة، ونطمئنكم بأنه توجد فرق متخصصة تراقب هذه الحالات وترصد أي تغيير فيها يستلزم أي تدخلات.

وأفادت وزارة الصحة اليوم بأن عدد الحالات الحرجة بلغ 384 حالة تتلقى العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

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