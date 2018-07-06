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الأهلي يعلن وصول مدربه الأرجنتيني بابلو غويدي

أعلن نادي الأهلي وصول مدرب الفريق الأول لكرة القدم بابلو غويدي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة تحضيراً لانطلاق تدريبات الفريق مساء الاثنين المقبل.

يذكر أن إدارة النادي كانت قد وقعت مع الأرجنتيني بابلو غويدي الشهر الماضي بعقد يمتد لمدة موسمين.

وكان الطاقم الفني المساعد للمدرب قد وصل فجراً استعداداً لمباشرة مهام عمله مع الفريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يعلن وصول مدربه الأرجنتيني بابلو غويدي
سبق

أعلن نادي الأهلي وصول مدرب الفريق الأول لكرة القدم بابلو غويدي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة تحضيراً لانطلاق تدريبات الفريق مساء الاثنين المقبل.

يذكر أن إدارة النادي كانت قد وقعت مع الأرجنتيني بابلو غويدي الشهر الماضي بعقد يمتد لمدة موسمين.

وكان الطاقم الفني المساعد للمدرب قد وصل فجراً استعداداً لمباشرة مهام عمله مع الفريق.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
10:51 PM

الأهلي يعلن وصول مدربه الأرجنتيني بابلو غويدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن نادي الأهلي وصول مدرب الفريق الأول لكرة القدم بابلو غويدي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة تحضيراً لانطلاق تدريبات الفريق مساء الاثنين المقبل.

يذكر أن إدارة النادي كانت قد وقعت مع الأرجنتيني بابلو غويدي الشهر الماضي بعقد يمتد لمدة موسمين.

وكان الطاقم الفني المساعد للمدرب قد وصل فجراً استعداداً لمباشرة مهام عمله مع الفريق.

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