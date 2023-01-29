الأكراد يبطئون هجومهم على "داعش" لحماية المدنيين

بعد حصاره في جيب ضيق على نهر الفرات

أفادت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا، محاصرون في آخر جيب صغير مع زوجاتهم وأبنائهم، مما أرغمها على الإبطاء من تقدمها لحماية المدنيين.

وأوضح المتحدث باسم "قسد" مصطفى بالي، أن مقاتلي "داعش" الآن محاصرون في جيب مساحته بين خمسة وستة كيلومترات مربعة على نهر الفرات، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، بينت وكالة إغاثة بشكل منفصل، أن عشرة آلاف مدني فروا من الجيب منذ الأسبوع الماضي، ويصلون إلى مخيم جوعى وفي حالة يأس.