النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المواصفات": أصدرنا 10149 ترخيصًا لبطاقة ترشيد استهلاك المياه

للمصنعين والمستوردين منذ بداية تطبيق اللائحة حتى نهاية سبتمبر

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدارها عدد 10149 ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه للمصنعين والمستوردين منذ بداية تطبيق اللائحة (1/ 1/ 2018م) حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وقالت الهيئة إنها أصدرت 4378 ترخيصًا حتى نهاية عام 2018م، بالإضافة إلى 5392 ترخيصًا تم إصداره حتى شهر سبتمبر من عام 2019م.

وأضافت: الزيادة في عدد التراخيص تشير إلى مدى التزام المصنعين والمستوردين بتطبيق متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة.
ودعت هيئة المواصفات المستهلكين للحرص على اقتناء المنتجات الصحية التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه، لا سيما التي تحمل المستوى "أ"، حيث تعتبر الأكثر ترشيداً وتوفيراً في قيمة الاستهلاك.


وأوضحت الهيئة أنها وبالتعاون مع الجهات المعنية قد ألزمت المصنعين والمستوردين في وقت سابق بتثبيت بطاقة ترشيد استهلاك المياه لتوضيح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة وهي: "خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، خلاطات المطابخ، خلاطات مقاعد الاستنجاء، خلاطات الشطافات، خلاطات المراوش، رؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الآحادي/ الثنائي، المبولة بنظام التدفق".

يشار إلى أن هيئة المواصفات تقوم بإصدار وتحديث اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، التي من شأنها الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات المتداولة في السوق السعودي، بما يعزز من جودة الصناعة للمنتجات.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المواصفات": أصدرنا 10149 ترخيصًا لبطاقة ترشيد استهلاك المياه
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدارها عدد 10149 ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه للمصنعين والمستوردين منذ بداية تطبيق اللائحة (1/ 1/ 2018م) حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وقالت الهيئة إنها أصدرت 4378 ترخيصًا حتى نهاية عام 2018م، بالإضافة إلى 5392 ترخيصًا تم إصداره حتى شهر سبتمبر من عام 2019م.

وأضافت: الزيادة في عدد التراخيص تشير إلى مدى التزام المصنعين والمستوردين بتطبيق متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة.
ودعت هيئة المواصفات المستهلكين للحرص على اقتناء المنتجات الصحية التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه، لا سيما التي تحمل المستوى "أ"، حيث تعتبر الأكثر ترشيداً وتوفيراً في قيمة الاستهلاك.


وأوضحت الهيئة أنها وبالتعاون مع الجهات المعنية قد ألزمت المصنعين والمستوردين في وقت سابق بتثبيت بطاقة ترشيد استهلاك المياه لتوضيح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة وهي: "خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، خلاطات المطابخ، خلاطات مقاعد الاستنجاء، خلاطات الشطافات، خلاطات المراوش، رؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الآحادي/ الثنائي، المبولة بنظام التدفق".

يشار إلى أن هيئة المواصفات تقوم بإصدار وتحديث اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، التي من شأنها الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات المتداولة في السوق السعودي، بما يعزز من جودة الصناعة للمنتجات.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
12:46 PM

"المواصفات": أصدرنا 10149 ترخيصًا لبطاقة ترشيد استهلاك المياه

للمصنعين والمستوردين منذ بداية تطبيق اللائحة حتى نهاية سبتمبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
435

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدارها عدد 10149 ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه للمصنعين والمستوردين منذ بداية تطبيق اللائحة (1/ 1/ 2018م) حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وقالت الهيئة إنها أصدرت 4378 ترخيصًا حتى نهاية عام 2018م، بالإضافة إلى 5392 ترخيصًا تم إصداره حتى شهر سبتمبر من عام 2019م.

وأضافت: الزيادة في عدد التراخيص تشير إلى مدى التزام المصنعين والمستوردين بتطبيق متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة.
ودعت هيئة المواصفات المستهلكين للحرص على اقتناء المنتجات الصحية التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه، لا سيما التي تحمل المستوى "أ"، حيث تعتبر الأكثر ترشيداً وتوفيراً في قيمة الاستهلاك.


وأوضحت الهيئة أنها وبالتعاون مع الجهات المعنية قد ألزمت المصنعين والمستوردين في وقت سابق بتثبيت بطاقة ترشيد استهلاك المياه لتوضيح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة وهي: "خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، خلاطات المطابخ، خلاطات مقاعد الاستنجاء، خلاطات الشطافات، خلاطات المراوش، رؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الآحادي/ الثنائي، المبولة بنظام التدفق".

يشار إلى أن هيئة المواصفات تقوم بإصدار وتحديث اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، التي من شأنها الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات المتداولة في السوق السعودي، بما يعزز من جودة الصناعة للمنتجات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,253
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,882
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,734

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة