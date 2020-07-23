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معمل لترميم ومعالجة الوثائق في "أحوال حائل".. قريباً

تعتزم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، افتتاح معمل ترميم ومعالجة الوثائق في الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل قريباً.

ويهدف المعمل إلى معالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها لعوامل مناخية أو طبيعية مختلفة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة، وبإشراف نخبة من منسوبي الأحوال المدنية المتخصصين الذين تم تدريبهم على استخدام تلك الأجهزة بالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز.

يُذكر أنه سبق افتتاح ستة معامل من أصل تسعة؛ إذ تم افتتاح معامل لترميم الوثائق في الأحوال المدنية في "الرياض، وتبوك، وجازان، والمدينة المنورة، والقصيم، والباحة"، فيما تبقت "المنطقة الشرقية، وحائل، والجوف".

الأحوال المدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معمل لترميم ومعالجة الوثائق في "أحوال حائل".. قريباً
سبق

تعتزم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، افتتاح معمل ترميم ومعالجة الوثائق في الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل قريباً.

ويهدف المعمل إلى معالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها لعوامل مناخية أو طبيعية مختلفة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة، وبإشراف نخبة من منسوبي الأحوال المدنية المتخصصين الذين تم تدريبهم على استخدام تلك الأجهزة بالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز.

يُذكر أنه سبق افتتاح ستة معامل من أصل تسعة؛ إذ تم افتتاح معامل لترميم الوثائق في الأحوال المدنية في "الرياض، وتبوك، وجازان، والمدينة المنورة، والقصيم، والباحة"، فيما تبقت "المنطقة الشرقية، وحائل، والجوف".

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
09:30 PM

معمل لترميم ومعالجة الوثائق في "أحوال حائل".. قريباً

A A A
خالد السليمي - حائل
0
1,009

تعتزم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، افتتاح معمل ترميم ومعالجة الوثائق في الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل قريباً.

ويهدف المعمل إلى معالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها لعوامل مناخية أو طبيعية مختلفة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة، وبإشراف نخبة من منسوبي الأحوال المدنية المتخصصين الذين تم تدريبهم على استخدام تلك الأجهزة بالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز.

يُذكر أنه سبق افتتاح ستة معامل من أصل تسعة؛ إذ تم افتتاح معامل لترميم الوثائق في الأحوال المدنية في "الرياض، وتبوك، وجازان، والمدينة المنورة، والقصيم، والباحة"، فيما تبقت "المنطقة الشرقية، وحائل، والجوف".

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