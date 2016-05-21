إجهاد أعقبه ضيق تنفس.. وفاة لاعب خلال مباراة في دورة رمضانية بجازان

الصرخي: المسعفون قدموا الإنعاش القلبي حتى وصوله إلى مستشفى الملك فهد

توفي شاب في العقد الثالث من عمره، مساء أمس الأحد، بعد تعرضه لمشكلة صحية خلال مشاركته في دورة رمضانية لكرة القدم بجازان.

وكان الشاب شعر ببعض التعب والإجهاد وضيق في التنفس، حيث جرى استدعاء فرق الهلال الأحمر لنقله إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، لـ"سبق"، إن غرفة العمليات تلقت أمس الساعة 11.57 مساءً، بلاغاً عن تعرض أحد لاعبي كرة قدم -أثناء لعبه في ملعب بقرية الكربوس- لمشكلة تنفسية، وعلى الفور جرى توجيه فرقة إسعافية إلى موقع البلاغ، وعند وصولها وجدت شخصاً ثلاثينياً لديه توقف قلب.

وأضاف: إن المسعفين قدموا الإنعاش القلبي والرئوي حتى وصوله إلى مستشفى الملك فهد المركزي، لاستكمال علاجه. وعلمت "سبق" أن الشاب توفي بعد وصوله للمستشفى.