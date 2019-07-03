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منتخب الجامعات السعودية يشارك بأولمبياد إيطاليا الصيفي

ينطلق اليوم.. وتستضيفه مدينة نابولي

يشارك الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات، بمدينة نابولي في إيطاليا، والتي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الرابع عشر من شهر يوليو الجاري، بثمانية ألعاب مختلفة، يمثل فيها 53 طالبًا وطالبة الوطن، تم اختيارهم من مختلف الجامعات السعودية، يشرف عليهم 18 مدربًا وإداريًّا برئاسة رئيس الاتحاد.

صرّح بذلك الدكتور خالد بن صالح المزيني، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية؛ مشيرًا إلى أن عدد الألعاب التي تشارك بها الجامعات السعودية، يبلغ ثمانية وهي: التايكوندو، التنس، الجودو، السباحة، كرة الطاولة، السهام، ألعاب القوى، المبارزة.

وأضاف الدكتور المزيني أن هذه المشاركة تأتي من منطلق حرص القيادة الرشيدة على مشاركة الاتحاد، وتمثيل المملكة العربية السعودية بالصورة التي تليق بمكانتها عالميًّا؛ لذا وضع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية كل الإمكانات والقدرات المادية والبشرية لتمكين الطلاب والطالبات من المشاركة بفاعلية؛ حيث تحظى هذه المشاركة باهتمام ومتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي.

وزاد الدكتور المزيني قائلًا: "تم الاستعداد لهذه المشاركة بتجمع ومعسكر داخلي لمدة أسبوعين، أقيم في معهد إعداد القادة في مدينة الرياض بمشاركة طلاب وطالبات من مختلف الجامعات السعودية وتحت إشراف نخبة من المدربين الوطنيين؛ لتدريب مختلف الألعاب الرياضية واختيار العناصر المؤهلة للمشاركة في هذه البطولة. وقد شَمِلَ برنامج المعسكر العديدَ من الحصص التدريبية المتنوعة موزعة على الفترة الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى اللقاءات والمحاضرات العلمية والتثقيفية التي ألقاها العديد من الخبراء في مجالات التدريب الرياضي والإعداد والتأهيل النفسي وتغذية الرياضيين".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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منتخب الجامعات السعودية يشارك بأولمبياد إيطاليا الصيفي
سبق

يشارك الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات، بمدينة نابولي في إيطاليا، والتي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الرابع عشر من شهر يوليو الجاري، بثمانية ألعاب مختلفة، يمثل فيها 53 طالبًا وطالبة الوطن، تم اختيارهم من مختلف الجامعات السعودية، يشرف عليهم 18 مدربًا وإداريًّا برئاسة رئيس الاتحاد.

صرّح بذلك الدكتور خالد بن صالح المزيني، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية؛ مشيرًا إلى أن عدد الألعاب التي تشارك بها الجامعات السعودية، يبلغ ثمانية وهي: التايكوندو، التنس، الجودو، السباحة، كرة الطاولة، السهام، ألعاب القوى، المبارزة.

وأضاف الدكتور المزيني أن هذه المشاركة تأتي من منطلق حرص القيادة الرشيدة على مشاركة الاتحاد، وتمثيل المملكة العربية السعودية بالصورة التي تليق بمكانتها عالميًّا؛ لذا وضع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية كل الإمكانات والقدرات المادية والبشرية لتمكين الطلاب والطالبات من المشاركة بفاعلية؛ حيث تحظى هذه المشاركة باهتمام ومتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي.

وزاد الدكتور المزيني قائلًا: "تم الاستعداد لهذه المشاركة بتجمع ومعسكر داخلي لمدة أسبوعين، أقيم في معهد إعداد القادة في مدينة الرياض بمشاركة طلاب وطالبات من مختلف الجامعات السعودية وتحت إشراف نخبة من المدربين الوطنيين؛ لتدريب مختلف الألعاب الرياضية واختيار العناصر المؤهلة للمشاركة في هذه البطولة. وقد شَمِلَ برنامج المعسكر العديدَ من الحصص التدريبية المتنوعة موزعة على الفترة الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى اللقاءات والمحاضرات العلمية والتثقيفية التي ألقاها العديد من الخبراء في مجالات التدريب الرياضي والإعداد والتأهيل النفسي وتغذية الرياضيين".

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
08:39 AM

منتخب الجامعات السعودية يشارك بأولمبياد إيطاليا الصيفي

ينطلق اليوم.. وتستضيفه مدينة نابولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات، بمدينة نابولي في إيطاليا، والتي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الرابع عشر من شهر يوليو الجاري، بثمانية ألعاب مختلفة، يمثل فيها 53 طالبًا وطالبة الوطن، تم اختيارهم من مختلف الجامعات السعودية، يشرف عليهم 18 مدربًا وإداريًّا برئاسة رئيس الاتحاد.

صرّح بذلك الدكتور خالد بن صالح المزيني، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية؛ مشيرًا إلى أن عدد الألعاب التي تشارك بها الجامعات السعودية، يبلغ ثمانية وهي: التايكوندو، التنس، الجودو، السباحة، كرة الطاولة، السهام، ألعاب القوى، المبارزة.

وأضاف الدكتور المزيني أن هذه المشاركة تأتي من منطلق حرص القيادة الرشيدة على مشاركة الاتحاد، وتمثيل المملكة العربية السعودية بالصورة التي تليق بمكانتها عالميًّا؛ لذا وضع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية كل الإمكانات والقدرات المادية والبشرية لتمكين الطلاب والطالبات من المشاركة بفاعلية؛ حيث تحظى هذه المشاركة باهتمام ومتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي.

وزاد الدكتور المزيني قائلًا: "تم الاستعداد لهذه المشاركة بتجمع ومعسكر داخلي لمدة أسبوعين، أقيم في معهد إعداد القادة في مدينة الرياض بمشاركة طلاب وطالبات من مختلف الجامعات السعودية وتحت إشراف نخبة من المدربين الوطنيين؛ لتدريب مختلف الألعاب الرياضية واختيار العناصر المؤهلة للمشاركة في هذه البطولة. وقد شَمِلَ برنامج المعسكر العديدَ من الحصص التدريبية المتنوعة موزعة على الفترة الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى اللقاءات والمحاضرات العلمية والتثقيفية التي ألقاها العديد من الخبراء في مجالات التدريب الرياضي والإعداد والتأهيل النفسي وتغذية الرياضيين".

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