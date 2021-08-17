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"كورونا" يصيب أكثر من 9 آلاف مغربي في يوم واحد

إجمالي الحالات يرتفع إلى 772394

أفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 9041 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صعودًا من 3897 إصابة، أمس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 772 ألفًا و394 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 123 وفاة جديدة، صعودًا من 102 وفاة، أمس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 11 ألفًا و242 وفاة، وفقًا لـ"رويترز".

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"كورونا" يصيب أكثر من 9 آلاف مغربي في يوم واحد
سبق

أفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 9041 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صعودًا من 3897 إصابة، أمس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 772 ألفًا و394 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 123 وفاة جديدة، صعودًا من 102 وفاة، أمس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 11 ألفًا و242 وفاة، وفقًا لـ"رويترز".

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
09:37 PM

"كورونا" يصيب أكثر من 9 آلاف مغربي في يوم واحد

إجمالي الحالات يرتفع إلى 772394

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 9041 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صعودًا من 3897 إصابة، أمس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 772 ألفًا و394 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 123 وفاة جديدة، صعودًا من 102 وفاة، أمس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 11 ألفًا و242 وفاة، وفقًا لـ"رويترز".

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