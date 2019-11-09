النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. رصد سمكة برأس إنسان

صورتها سائحة جنوب الصين

صورت سائحة جنوب الصين مقطع فيديو لسمكة برأس إنسان، وتم تناقل المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وأكد بعض المختصين أنه ليس للمرة الأولى يتم العثور على سمكة رأسها يشبه إلى حد كبير رأس الإنسان.

وقالت مصورة الفيديو إنها شعرت بالخوف والذهول الشديد من المنظر حين شاهدت سمكة بوجه إنسان وفمه وأنفه وعيناه على الراس.

وقال عدد من المهتمين بالأسماك إن سمكة تدعى "الكارب" وهي معروفة بين المختصين بالأسماك والبحار أن وجهها يبدو كوجه إنسان، لكنها نادرة جداً، وقد سبق وأن ظهرت في بريطانيا وتايوان.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

سمكة برأس إنسان الصين

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو .. رصد سمكة برأس إنسان
سبق

صورت سائحة جنوب الصين مقطع فيديو لسمكة برأس إنسان، وتم تناقل المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وأكد بعض المختصين أنه ليس للمرة الأولى يتم العثور على سمكة رأسها يشبه إلى حد كبير رأس الإنسان.

وقالت مصورة الفيديو إنها شعرت بالخوف والذهول الشديد من المنظر حين شاهدت سمكة بوجه إنسان وفمه وأنفه وعيناه على الراس.

وقال عدد من المهتمين بالأسماك إن سمكة تدعى "الكارب" وهي معروفة بين المختصين بالأسماك والبحار أن وجهها يبدو كوجه إنسان، لكنها نادرة جداً، وقد سبق وأن ظهرت في بريطانيا وتايوان.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
10:28 AM

بالفيديو .. رصد سمكة برأس إنسان

صورتها سائحة جنوب الصين

A A A
خالد علي - الرياض
5
14,210

صورت سائحة جنوب الصين مقطع فيديو لسمكة برأس إنسان، وتم تناقل المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وأكد بعض المختصين أنه ليس للمرة الأولى يتم العثور على سمكة رأسها يشبه إلى حد كبير رأس الإنسان.

وقالت مصورة الفيديو إنها شعرت بالخوف والذهول الشديد من المنظر حين شاهدت سمكة بوجه إنسان وفمه وأنفه وعيناه على الراس.

وقال عدد من المهتمين بالأسماك إن سمكة تدعى "الكارب" وهي معروفة بين المختصين بالأسماك والبحار أن وجهها يبدو كوجه إنسان، لكنها نادرة جداً، وقد سبق وأن ظهرت في بريطانيا وتايوان.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,949
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,064
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,471
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,727

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة