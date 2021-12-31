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إصابة مدرب حراس الاتفاق بفيروس كورونا

أثبتت الفحوصات الطبية والتي أجريت يوم الأربعاء الماضي بالتعاون مع الشريك الطبي مستشفى السعودي الألماني بالدمام، عن إصابة الصربي مدرب حراس الفريق الأول لكرة القـدم بنادي الاتفاق دوسان غاتيتيش بفيروس كورونا.

وسيستلم مدرب الحراس الوطني فيصل الخالدي مهمة تدريب حراس مرمى النواخذة ابتـداءً من مباراة اليوم عوضاً عن المدرب دوسان لحين تماثل الأخير للشفاء.

وسيواجه الاتفاق نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22 .

فيروس كورونا الجديد الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة مدرب حراس الاتفاق بفيروس كورونا
سبق

أثبتت الفحوصات الطبية والتي أجريت يوم الأربعاء الماضي بالتعاون مع الشريك الطبي مستشفى السعودي الألماني بالدمام، عن إصابة الصربي مدرب حراس الفريق الأول لكرة القـدم بنادي الاتفاق دوسان غاتيتيش بفيروس كورونا.

وسيستلم مدرب الحراس الوطني فيصل الخالدي مهمة تدريب حراس مرمى النواخذة ابتـداءً من مباراة اليوم عوضاً عن المدرب دوسان لحين تماثل الأخير للشفاء.

وسيواجه الاتفاق نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22 .

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:03 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:15 AM

إصابة مدرب حراس الاتفاق بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثبتت الفحوصات الطبية والتي أجريت يوم الأربعاء الماضي بالتعاون مع الشريك الطبي مستشفى السعودي الألماني بالدمام، عن إصابة الصربي مدرب حراس الفريق الأول لكرة القـدم بنادي الاتفاق دوسان غاتيتيش بفيروس كورونا.

وسيستلم مدرب الحراس الوطني فيصل الخالدي مهمة تدريب حراس مرمى النواخذة ابتـداءً من مباراة اليوم عوضاً عن المدرب دوسان لحين تماثل الأخير للشفاء.

وسيواجه الاتفاق نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22 .

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