شرطة الشرقية تطيح بمواطن أطلق النار باتجاه أحد المنازل
كان في حالة غير طبيعية.. وضبط سلاح رشاش بحوزته
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه في الساعة 1:45 من ليلة يوم الثلاثاء 23 / 2 / 1441هـ باشرت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل.
وقال المتحدث: تم تحييد خطره والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر وبحالة غير طبيعية.
وأضاف: تم ضبط سلاح رشاش بحوزته، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي سوء.
شرطة الشرقية تطيح بمواطن أطلق النار باتجاه أحد المنازل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-10-22
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه في الساعة 1:45 من ليلة يوم الثلاثاء 23 / 2 / 1441هـ باشرت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل.
وقال المتحدث: تم تحييد خطره والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر وبحالة غير طبيعية.
وأضاف: تم ضبط سلاح رشاش بحوزته، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي سوء.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
04:00 PM
شرطة الشرقية تطيح بمواطن أطلق النار باتجاه أحد المنازل
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه في الساعة 1:45 من ليلة يوم الثلاثاء 23 / 2 / 1441هـ باشرت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل.
وقال المتحدث: تم تحييد خطره والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر وبحالة غير طبيعية.
وأضاف: تم ضبط سلاح رشاش بحوزته، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي سوء.