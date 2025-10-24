شرطة الشرقية تطيح بمواطن أطلق النار باتجاه أحد المنازل

كان في حالة غير طبيعية.. وضبط سلاح رشاش بحوزته

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه في الساعة 1:45 من ليلة يوم الثلاثاء 23 / 2 / 1441هـ باشرت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل.



وقال المتحدث: تم تحييد خطره والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر وبحالة غير طبيعية.



وأضاف: تم ضبط سلاح رشاش بحوزته، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي سوء.