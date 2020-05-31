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الصومال.. انفجار قنبلة يخلف 6 قتلى

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، اليوم (الأحد)، في انفجار قنبلة مزروعة على طريق قرب العاصمة الصومالية مقديشو أثناء مرور حافلة صغيرة.

نقلت "رويترز"، عن قائد بالشرطة يدعى فرح حسن، قوله: "ما نعلمه حتى الآن هو أن الانفجار قتل ستة أشخاص وأصاب آخرين، عدد القتلى مرشح للزيادة".

وأوضح "حسن" أن هذا الطريق تسلك فيه مركبات حكومية وأمنية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

الصومال انفجار قنبلة

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الصومال.. انفجار قنبلة يخلف 6 قتلى
سبق

قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، اليوم (الأحد)، في انفجار قنبلة مزروعة على طريق قرب العاصمة الصومالية مقديشو أثناء مرور حافلة صغيرة.

نقلت "رويترز"، عن قائد بالشرطة يدعى فرح حسن، قوله: "ما نعلمه حتى الآن هو أن الانفجار قتل ستة أشخاص وأصاب آخرين، عدد القتلى مرشح للزيادة".

وأوضح "حسن" أن هذا الطريق تسلك فيه مركبات حكومية وأمنية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
02:50 PM

الصومال.. انفجار قنبلة يخلف 6 قتلى

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، اليوم (الأحد)، في انفجار قنبلة مزروعة على طريق قرب العاصمة الصومالية مقديشو أثناء مرور حافلة صغيرة.

نقلت "رويترز"، عن قائد بالشرطة يدعى فرح حسن، قوله: "ما نعلمه حتى الآن هو أن الانفجار قتل ستة أشخاص وأصاب آخرين، عدد القتلى مرشح للزيادة".

وأوضح "حسن" أن هذا الطريق تسلك فيه مركبات حكومية وأمنية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

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