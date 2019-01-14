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لليوم الثالث على التوالي.. آلاف المتظاهرين الإيرانيين: "الموت للدكتاتور خامنئي"

اتهموا النظام بقتل صفوة البلاد

خرج آلاف المتظاهرين الإيرانيين إلى الشوارع اليوم (الاثنين) منددين بأركان النظام، فيما انتشرت شرطة مكافحة الشغب لمواجهتهم، في اليوم الثالث من المظاهرات بعد أن أقرت السلطات بإسقاط طائرة ركاب بطريق الخطأ.

وأظهرت لقطات فيدو محتجين وهم يهتفون "الموت للدكتاتور!" موجهين للمرشد علي خامنئي.

كما أظهر مقطع فيديو من داخل إيران، طلاباً يهتفون بشعارات من بينها "اغربوا عن وجوهنا يا رجال الدين!"، خارج الجامعات في أصفهان وطهران، وأظهرت لقطات رجالاً من شرطة مكافحة الشغب يتمركزون في مواقعهم بالشوارع، وفقاً لـ"رويترز".

وهتف محتجون خارج جامعة طهران "قتلوا صفوتنا واتخذوا رجال الدين بديلاً عنهم"، في إشارة إلى الطلاب الإيرانيين العائدين للدراسة في كندا الذين كانوا على متن الطائرة.

وتأججت نيران الغضب الشعبي في إيران على مدى أيام مع نفي السلطات المتكرر مسؤوليتها عن سقوط الطائرة. وتفجر الغضب في صورة احتجاجات يوم السبت بعد اعتراف الجيش بدوره في سقوط الطائرة.

وقتلت السلطات الإيرانية مئات المحتجين في نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما بدا أنها أشد الحملات دموية على احتجاجات مناهضة للنظام الإيراني منذ عام 1979.

إيران المتظاهرون شرطة مكافحة الشغب إسقاط طائرة ركاب علي خامنئي

الرئيسية/ أخبار العالم

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لليوم الثالث على التوالي.. آلاف المتظاهرين الإيرانيين: "الموت للدكتاتور خامنئي"
سبق

خرج آلاف المتظاهرين الإيرانيين إلى الشوارع اليوم (الاثنين) منددين بأركان النظام، فيما انتشرت شرطة مكافحة الشغب لمواجهتهم، في اليوم الثالث من المظاهرات بعد أن أقرت السلطات بإسقاط طائرة ركاب بطريق الخطأ.

وأظهرت لقطات فيدو محتجين وهم يهتفون "الموت للدكتاتور!" موجهين للمرشد علي خامنئي.

كما أظهر مقطع فيديو من داخل إيران، طلاباً يهتفون بشعارات من بينها "اغربوا عن وجوهنا يا رجال الدين!"، خارج الجامعات في أصفهان وطهران، وأظهرت لقطات رجالاً من شرطة مكافحة الشغب يتمركزون في مواقعهم بالشوارع، وفقاً لـ"رويترز".

وهتف محتجون خارج جامعة طهران "قتلوا صفوتنا واتخذوا رجال الدين بديلاً عنهم"، في إشارة إلى الطلاب الإيرانيين العائدين للدراسة في كندا الذين كانوا على متن الطائرة.

وتأججت نيران الغضب الشعبي في إيران على مدى أيام مع نفي السلطات المتكرر مسؤوليتها عن سقوط الطائرة. وتفجر الغضب في صورة احتجاجات يوم السبت بعد اعتراف الجيش بدوره في سقوط الطائرة.

وقتلت السلطات الإيرانية مئات المحتجين في نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما بدا أنها أشد الحملات دموية على احتجاجات مناهضة للنظام الإيراني منذ عام 1979.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
09:43 PM

لليوم الثالث على التوالي.. آلاف المتظاهرين الإيرانيين: "الموت للدكتاتور خامنئي"

اتهموا النظام بقتل صفوة البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خرج آلاف المتظاهرين الإيرانيين إلى الشوارع اليوم (الاثنين) منددين بأركان النظام، فيما انتشرت شرطة مكافحة الشغب لمواجهتهم، في اليوم الثالث من المظاهرات بعد أن أقرت السلطات بإسقاط طائرة ركاب بطريق الخطأ.

وأظهرت لقطات فيدو محتجين وهم يهتفون "الموت للدكتاتور!" موجهين للمرشد علي خامنئي.

كما أظهر مقطع فيديو من داخل إيران، طلاباً يهتفون بشعارات من بينها "اغربوا عن وجوهنا يا رجال الدين!"، خارج الجامعات في أصفهان وطهران، وأظهرت لقطات رجالاً من شرطة مكافحة الشغب يتمركزون في مواقعهم بالشوارع، وفقاً لـ"رويترز".

وهتف محتجون خارج جامعة طهران "قتلوا صفوتنا واتخذوا رجال الدين بديلاً عنهم"، في إشارة إلى الطلاب الإيرانيين العائدين للدراسة في كندا الذين كانوا على متن الطائرة.

وتأججت نيران الغضب الشعبي في إيران على مدى أيام مع نفي السلطات المتكرر مسؤوليتها عن سقوط الطائرة. وتفجر الغضب في صورة احتجاجات يوم السبت بعد اعتراف الجيش بدوره في سقوط الطائرة.

وقتلت السلطات الإيرانية مئات المحتجين في نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما بدا أنها أشد الحملات دموية على احتجاجات مناهضة للنظام الإيراني منذ عام 1979.

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