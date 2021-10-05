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"تعليم الطائف" يبث رسائل شكر للمعلمين تقديرًا لجهودهم بمناسبة يوم المعلم

منصة مدرستي عجت بالتهاني وعبارات الثناء من الطلاب وأولياء الأمور

تلقى المُعلمون والمعلمات في محافظة الطائف رسائل نصية على جوالاتهم، مُرسلة من الإدارة العامة للتعليم، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.


وتفصيلًا: أشادت الرسائل بجهود المعلمين، وجاء فيها: "إيمانًا منّا بدورك المؤثر في نجاح العملية التعليمية، وثقةً بجهودك المباركة في بناء الأجيال ليكونوا لبنة صالحة في الوطن الغالي.. نبعثلك شكرنا وتقديرنا واعتزازنا بك"، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للمُعلم، والذي يُصادف اليوم الثلاثاء.


وعجت منصة مدرستي بالنسبة للمرحلة الابتدائية بالعديد من الرسائل المُرسلة من الطلاب لمُعلميهم، كذلك من الطالبات لمُعلماتهن، فرحًا وفخرًا بهذا اليوم، يُباركون لهم، ويهنئونهم، ويشكرونهم على ما قدموه من جهد في سبيل تعليمهم، خصوصًا خلال فترة الجائحة، كذلك الحال بالنسبة لمعلمي ومعلمات المرحلتين "المتوسط والثانوي"؛ حيث تلقوا الكثير من التهاني والتبريكات من قبل طُلابهم وطالباتهم حضوريًّا.

وشارك أولياء الأمور كذلك في تهنئة المعلمين بيومهم العالمي الذي يُسطر تلك الجهود المبذولة من قبلهم لأجل التعليم، كذلك الأُمهات اللاتي قدمن شُكرهن للمعلمات، وبعثن الكثير من العبارات والكلمات التي تحمل التهاني للمعلمات.

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"تعليم الطائف" يبث رسائل شكر للمعلمين تقديرًا لجهودهم بمناسبة يوم المعلم
سبق

تلقى المُعلمون والمعلمات في محافظة الطائف رسائل نصية على جوالاتهم، مُرسلة من الإدارة العامة للتعليم، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.


وتفصيلًا: أشادت الرسائل بجهود المعلمين، وجاء فيها: "إيمانًا منّا بدورك المؤثر في نجاح العملية التعليمية، وثقةً بجهودك المباركة في بناء الأجيال ليكونوا لبنة صالحة في الوطن الغالي.. نبعثلك شكرنا وتقديرنا واعتزازنا بك"، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للمُعلم، والذي يُصادف اليوم الثلاثاء.


وعجت منصة مدرستي بالنسبة للمرحلة الابتدائية بالعديد من الرسائل المُرسلة من الطلاب لمُعلميهم، كذلك من الطالبات لمُعلماتهن، فرحًا وفخرًا بهذا اليوم، يُباركون لهم، ويهنئونهم، ويشكرونهم على ما قدموه من جهد في سبيل تعليمهم، خصوصًا خلال فترة الجائحة، كذلك الحال بالنسبة لمعلمي ومعلمات المرحلتين "المتوسط والثانوي"؛ حيث تلقوا الكثير من التهاني والتبريكات من قبل طُلابهم وطالباتهم حضوريًّا.

وشارك أولياء الأمور كذلك في تهنئة المعلمين بيومهم العالمي الذي يُسطر تلك الجهود المبذولة من قبلهم لأجل التعليم، كذلك الأُمهات اللاتي قدمن شُكرهن للمعلمات، وبعثن الكثير من العبارات والكلمات التي تحمل التهاني للمعلمات.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
10:14 PM

"تعليم الطائف" يبث رسائل شكر للمعلمين تقديرًا لجهودهم بمناسبة يوم المعلم

منصة مدرستي عجت بالتهاني وعبارات الثناء من الطلاب وأولياء الأمور

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فهد العتيبي - الطائف
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تلقى المُعلمون والمعلمات في محافظة الطائف رسائل نصية على جوالاتهم، مُرسلة من الإدارة العامة للتعليم، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.


وتفصيلًا: أشادت الرسائل بجهود المعلمين، وجاء فيها: "إيمانًا منّا بدورك المؤثر في نجاح العملية التعليمية، وثقةً بجهودك المباركة في بناء الأجيال ليكونوا لبنة صالحة في الوطن الغالي.. نبعثلك شكرنا وتقديرنا واعتزازنا بك"، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للمُعلم، والذي يُصادف اليوم الثلاثاء.


وعجت منصة مدرستي بالنسبة للمرحلة الابتدائية بالعديد من الرسائل المُرسلة من الطلاب لمُعلميهم، كذلك من الطالبات لمُعلماتهن، فرحًا وفخرًا بهذا اليوم، يُباركون لهم، ويهنئونهم، ويشكرونهم على ما قدموه من جهد في سبيل تعليمهم، خصوصًا خلال فترة الجائحة، كذلك الحال بالنسبة لمعلمي ومعلمات المرحلتين "المتوسط والثانوي"؛ حيث تلقوا الكثير من التهاني والتبريكات من قبل طُلابهم وطالباتهم حضوريًّا.

وشارك أولياء الأمور كذلك في تهنئة المعلمين بيومهم العالمي الذي يُسطر تلك الجهود المبذولة من قبلهم لأجل التعليم، كذلك الأُمهات اللاتي قدمن شُكرهن للمعلمات، وبعثن الكثير من العبارات والكلمات التي تحمل التهاني للمعلمات.

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