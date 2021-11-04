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عزاب وبلا تصاريح.. شاهد تغريم ٥٠ عقارًا مخالفًا بـ"رحبة شقراء"

الشيباني لـ"سبق": منحنا مهلة 3 أشهر.. والجولات على مدار الساعة

قامت بلدية محافظة شقراء، بفرض غرامات مالية على ٥٠ عقارًا مخالفًا -استراحة ومبنى- في حي رحبة، بمبالغ تصل إلى ١٥ ألف ريال، وما زالت الفِرَق الرقابية مستمرة في جولاتها على مدار الساعة لتطبيق الأنظمة على المخالفين؛ مؤكدة أن الغرامة ستتكرر ما دامت المخالفة باقية لم تصحح.

وتفصيلًا، تواصلت "سبق" مع مساعد رئيس بلدية شقراء المهندس بندر مرزوق الشيباني الذي قال: "سَبَق أن تم فصل التيار الكهربائي عن بعض الاستراحات والمباني المخالفة للبناء أو مستخدمه في غير ما خُصصت له كـ(تأجير العزاب أو استخدامها تجاريًّا بدون تصاريح نظامية) في حي رحبة السكني".

وأضاف: "تم إعادة التيار الكهربائي لتلك المباني بشرط تصحيح المخالفة وعدم استخدام المبنى في غير ما خُصص له كتأجير العزاب، أو غيره من الأنشطة غير المصرّح بها نظامًا في الأحياء السكنية".

وتابع: "منح المخالفون مهلة لتصحيح الوضع مدتها ٣ أشهر، ولكن لم يقم بعض ملاك هذه المباني بالالتزام بتصحيح وضع المباني (حسب المخالفة المرصودة) وأعادوا المخالفة، عندها قامت البلدية بتشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص؛ وذلك للقيام بجولات رقابية مستمرة على مدار الساعة، ويتم من خلالها ضبط المخالفين وتطبيق نظام لائحة الغرامات والجزاءات البلدية متى ما وُجدت المخالفة وتم ضبطها، بغضّ النظر عن عدد مرات المخالفة؛ إذ الغرامات ستتكرر بعدد ضبط المخالفة إذا لم يلتزم مالك العقار بتصحيح مخالفته".

وأكمل "الشيباني" قائلًا: "عدد العقارات التي تم ضبطها وإيقاع الغرامات بحق مالكيها يصل إلى ٥٠ عقارًا أغلبها تم فصل التيار عنها سابقًا، وأعيد لها بشرط عدم المخالفة؛ إلا أن أصحاب تلك العقارات لم يلتزموا بإزالة المخالفة وتصحيح وضع العقار، فتم ضبط المخالفة وتغريمه مؤخرًا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عزاب وبلا تصاريح.. شاهد تغريم ٥٠ عقارًا مخالفًا بـ"رحبة شقراء"
سبق

قامت بلدية محافظة شقراء، بفرض غرامات مالية على ٥٠ عقارًا مخالفًا -استراحة ومبنى- في حي رحبة، بمبالغ تصل إلى ١٥ ألف ريال، وما زالت الفِرَق الرقابية مستمرة في جولاتها على مدار الساعة لتطبيق الأنظمة على المخالفين؛ مؤكدة أن الغرامة ستتكرر ما دامت المخالفة باقية لم تصحح.

وتفصيلًا، تواصلت "سبق" مع مساعد رئيس بلدية شقراء المهندس بندر مرزوق الشيباني الذي قال: "سَبَق أن تم فصل التيار الكهربائي عن بعض الاستراحات والمباني المخالفة للبناء أو مستخدمه في غير ما خُصصت له كـ(تأجير العزاب أو استخدامها تجاريًّا بدون تصاريح نظامية) في حي رحبة السكني".

وأضاف: "تم إعادة التيار الكهربائي لتلك المباني بشرط تصحيح المخالفة وعدم استخدام المبنى في غير ما خُصص له كتأجير العزاب، أو غيره من الأنشطة غير المصرّح بها نظامًا في الأحياء السكنية".

وتابع: "منح المخالفون مهلة لتصحيح الوضع مدتها ٣ أشهر، ولكن لم يقم بعض ملاك هذه المباني بالالتزام بتصحيح وضع المباني (حسب المخالفة المرصودة) وأعادوا المخالفة، عندها قامت البلدية بتشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص؛ وذلك للقيام بجولات رقابية مستمرة على مدار الساعة، ويتم من خلالها ضبط المخالفين وتطبيق نظام لائحة الغرامات والجزاءات البلدية متى ما وُجدت المخالفة وتم ضبطها، بغضّ النظر عن عدد مرات المخالفة؛ إذ الغرامات ستتكرر بعدد ضبط المخالفة إذا لم يلتزم مالك العقار بتصحيح مخالفته".

وأكمل "الشيباني" قائلًا: "عدد العقارات التي تم ضبطها وإيقاع الغرامات بحق مالكيها يصل إلى ٥٠ عقارًا أغلبها تم فصل التيار عنها سابقًا، وأعيد لها بشرط عدم المخالفة؛ إلا أن أصحاب تلك العقارات لم يلتزموا بإزالة المخالفة وتصحيح وضع العقار، فتم ضبط المخالفة وتغريمه مؤخرًا".

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
10:08 AM

عزاب وبلا تصاريح.. شاهد تغريم ٥٠ عقارًا مخالفًا بـ"رحبة شقراء"

الشيباني لـ"سبق": منحنا مهلة 3 أشهر.. والجولات على مدار الساعة

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فلاح الجوفان - شقراء
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قامت بلدية محافظة شقراء، بفرض غرامات مالية على ٥٠ عقارًا مخالفًا -استراحة ومبنى- في حي رحبة، بمبالغ تصل إلى ١٥ ألف ريال، وما زالت الفِرَق الرقابية مستمرة في جولاتها على مدار الساعة لتطبيق الأنظمة على المخالفين؛ مؤكدة أن الغرامة ستتكرر ما دامت المخالفة باقية لم تصحح.

وتفصيلًا، تواصلت "سبق" مع مساعد رئيس بلدية شقراء المهندس بندر مرزوق الشيباني الذي قال: "سَبَق أن تم فصل التيار الكهربائي عن بعض الاستراحات والمباني المخالفة للبناء أو مستخدمه في غير ما خُصصت له كـ(تأجير العزاب أو استخدامها تجاريًّا بدون تصاريح نظامية) في حي رحبة السكني".

وأضاف: "تم إعادة التيار الكهربائي لتلك المباني بشرط تصحيح المخالفة وعدم استخدام المبنى في غير ما خُصص له كتأجير العزاب، أو غيره من الأنشطة غير المصرّح بها نظامًا في الأحياء السكنية".

وتابع: "منح المخالفون مهلة لتصحيح الوضع مدتها ٣ أشهر، ولكن لم يقم بعض ملاك هذه المباني بالالتزام بتصحيح وضع المباني (حسب المخالفة المرصودة) وأعادوا المخالفة، عندها قامت البلدية بتشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص؛ وذلك للقيام بجولات رقابية مستمرة على مدار الساعة، ويتم من خلالها ضبط المخالفين وتطبيق نظام لائحة الغرامات والجزاءات البلدية متى ما وُجدت المخالفة وتم ضبطها، بغضّ النظر عن عدد مرات المخالفة؛ إذ الغرامات ستتكرر بعدد ضبط المخالفة إذا لم يلتزم مالك العقار بتصحيح مخالفته".

وأكمل "الشيباني" قائلًا: "عدد العقارات التي تم ضبطها وإيقاع الغرامات بحق مالكيها يصل إلى ٥٠ عقارًا أغلبها تم فصل التيار عنها سابقًا، وأعيد لها بشرط عدم المخالفة؛ إلا أن أصحاب تلك العقارات لم يلتزموا بإزالة المخالفة وتصحيح وضع العقار، فتم ضبط المخالفة وتغريمه مؤخرًا".

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