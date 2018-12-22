"هنقرستيشن".. شريك حصري وراعٍ رسمي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم

بجانب رعاية كأس خادم الحرمين وبطولة السوبر فئة قطاع تطبيقات التوصيل

وقّعت شركة "هنقرستيشن"، أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة حصرية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لرعاية رسمية للمنتخب الوطني السعودي الأول، ورعاية رئيسة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة السوبر السعودي في فئة قطاع تطبيقات توصيل الطلبات.

جرى التوقيع بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث وقّع الاتفاقية من جانب "هنقرستيشن" أسعد نعمان؛ الرئيس التنفيذي للشركة، فيما مثّل الاتحاد السعودي لكرة القدم أمينه العام إبراهيم القاسم.

بموجب هذه الشراكة تصبح شركة "هنقرستيشن" الراعي الرسمي للمنتخب السعودي الأول في قطاع تطبيقات التوصيل لمدة سنة.

وبهذه المناسبة عبّر أسعد نعمان؛ الرئيس التنفيذي لهنقرستيشن، عن سعادته بهذه الشراكة، وأوضح أنها تأتي تنفيذاً لتوجّهات هنقرستيشن في تعزيز مشاركتها في التنمية التي تمكّن جودة الحياة بالمملكة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، مبيناً أن القطاع الرياضي ونجاحاته في مختلف أنشطته وألعابه، يرتبط بشكل وثيق بتعزيز جودة الحياة اليومية للمواطن السعودي.

وقال نعمان، إن الرياضة السعودية تحظى برعاية ودعم مباشرين من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله - وأن معظم الشعب السعودي محب لكرة القدم، مشيراً إلى أن هنقرستيشن حين أقدمت على الشراكة مع الاتحاد السعودي في دعم المنتخب الوطني وبطولتَي كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، كانت تهدف إلى تطوير الأداء وتحقيق الانتصارات لإسعاد الجمهور السعودي العاشق لكرة القدم ومشجعي المنتخب الوطني، تعزيزاً لجودة حياتهم اليومية.

وأضاف، أن هذه الاتفاقية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم تجسّد أيضاً الشراكة المجتمعية بين القطاعين الخاص والعام والتي يعدّ تعزيزها أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن هنقرستيشن بوصفها رائدة في قطاع تطبيقات التوصيل حريصة على تعزيز هذا النوع من الشراكات الوطنية.

يُذكر أن شركة "هنقرستيشن" هي أحد الرعاة الرئيسين لموسم الرياض 2021 فئة الشريك الرسمي المميز (البريميوم).