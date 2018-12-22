النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

"هنقرستيشن".. شريك حصري وراعٍ رسمي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم

بجانب رعاية كأس خادم الحرمين وبطولة السوبر فئة قطاع تطبيقات التوصيل

وقّعت شركة "هنقرستيشن"، أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة حصرية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لرعاية رسمية للمنتخب الوطني السعودي الأول، ورعاية رئيسة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة السوبر السعودي في فئة قطاع تطبيقات توصيل الطلبات.

جرى التوقيع بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث وقّع الاتفاقية من جانب "هنقرستيشن" أسعد نعمان؛ الرئيس التنفيذي للشركة، فيما مثّل الاتحاد السعودي لكرة القدم أمينه العام إبراهيم القاسم.

بموجب هذه الشراكة تصبح شركة "هنقرستيشن" الراعي الرسمي للمنتخب السعودي الأول في قطاع تطبيقات التوصيل لمدة سنة.

وبهذه المناسبة عبّر أسعد نعمان؛ الرئيس التنفيذي لهنقرستيشن، عن سعادته بهذه الشراكة، وأوضح أنها تأتي تنفيذاً لتوجّهات هنقرستيشن في تعزيز مشاركتها في التنمية التي تمكّن جودة الحياة بالمملكة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، مبيناً أن القطاع الرياضي ونجاحاته في مختلف أنشطته وألعابه، يرتبط بشكل وثيق بتعزيز جودة الحياة اليومية للمواطن السعودي.

وقال نعمان، إن الرياضة السعودية تحظى برعاية ودعم مباشرين من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله - وأن معظم الشعب السعودي محب لكرة القدم، مشيراً إلى أن هنقرستيشن حين أقدمت على الشراكة مع الاتحاد السعودي في دعم المنتخب الوطني وبطولتَي كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، كانت تهدف إلى تطوير الأداء وتحقيق الانتصارات لإسعاد الجمهور السعودي العاشق لكرة القدم ومشجعي المنتخب الوطني، تعزيزاً لجودة حياتهم اليومية.

وأضاف، أن هذه الاتفاقية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم تجسّد أيضاً الشراكة المجتمعية بين القطاعين الخاص والعام والتي يعدّ تعزيزها أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن هنقرستيشن بوصفها رائدة في قطاع تطبيقات التوصيل حريصة على تعزيز هذا النوع من الشراكات الوطنية.

يُذكر أن شركة "هنقرستيشن" هي أحد الرعاة الرئيسين لموسم الرياض 2021 فئة الشريك الرسمي المميز (البريميوم).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هنقرستيشن".. شريك حصري وراعٍ رسمي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم
سبق

وقّعت شركة "هنقرستيشن"، أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة حصرية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لرعاية رسمية للمنتخب الوطني السعودي الأول، ورعاية رئيسة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة السوبر السعودي في فئة قطاع تطبيقات توصيل الطلبات.

جرى التوقيع بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث وقّع الاتفاقية من جانب "هنقرستيشن" أسعد نعمان؛ الرئيس التنفيذي للشركة، فيما مثّل الاتحاد السعودي لكرة القدم أمينه العام إبراهيم القاسم.

بموجب هذه الشراكة تصبح شركة "هنقرستيشن" الراعي الرسمي للمنتخب السعودي الأول في قطاع تطبيقات التوصيل لمدة سنة.

وبهذه المناسبة عبّر أسعد نعمان؛ الرئيس التنفيذي لهنقرستيشن، عن سعادته بهذه الشراكة، وأوضح أنها تأتي تنفيذاً لتوجّهات هنقرستيشن في تعزيز مشاركتها في التنمية التي تمكّن جودة الحياة بالمملكة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، مبيناً أن القطاع الرياضي ونجاحاته في مختلف أنشطته وألعابه، يرتبط بشكل وثيق بتعزيز جودة الحياة اليومية للمواطن السعودي.

وقال نعمان، إن الرياضة السعودية تحظى برعاية ودعم مباشرين من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله - وأن معظم الشعب السعودي محب لكرة القدم، مشيراً إلى أن هنقرستيشن حين أقدمت على الشراكة مع الاتحاد السعودي في دعم المنتخب الوطني وبطولتَي كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، كانت تهدف إلى تطوير الأداء وتحقيق الانتصارات لإسعاد الجمهور السعودي العاشق لكرة القدم ومشجعي المنتخب الوطني، تعزيزاً لجودة حياتهم اليومية.

وأضاف، أن هذه الاتفاقية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم تجسّد أيضاً الشراكة المجتمعية بين القطاعين الخاص والعام والتي يعدّ تعزيزها أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن هنقرستيشن بوصفها رائدة في قطاع تطبيقات التوصيل حريصة على تعزيز هذا النوع من الشراكات الوطنية.

يُذكر أن شركة "هنقرستيشن" هي أحد الرعاة الرئيسين لموسم الرياض 2021 فئة الشريك الرسمي المميز (البريميوم).

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
01:14 PM

"هنقرستيشن".. شريك حصري وراعٍ رسمي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم

بجانب رعاية كأس خادم الحرمين وبطولة السوبر فئة قطاع تطبيقات التوصيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,488

وقّعت شركة "هنقرستيشن"، أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة حصرية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لرعاية رسمية للمنتخب الوطني السعودي الأول، ورعاية رئيسة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة السوبر السعودي في فئة قطاع تطبيقات توصيل الطلبات.

جرى التوقيع بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث وقّع الاتفاقية من جانب "هنقرستيشن" أسعد نعمان؛ الرئيس التنفيذي للشركة، فيما مثّل الاتحاد السعودي لكرة القدم أمينه العام إبراهيم القاسم.

بموجب هذه الشراكة تصبح شركة "هنقرستيشن" الراعي الرسمي للمنتخب السعودي الأول في قطاع تطبيقات التوصيل لمدة سنة.

وبهذه المناسبة عبّر أسعد نعمان؛ الرئيس التنفيذي لهنقرستيشن، عن سعادته بهذه الشراكة، وأوضح أنها تأتي تنفيذاً لتوجّهات هنقرستيشن في تعزيز مشاركتها في التنمية التي تمكّن جودة الحياة بالمملكة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، مبيناً أن القطاع الرياضي ونجاحاته في مختلف أنشطته وألعابه، يرتبط بشكل وثيق بتعزيز جودة الحياة اليومية للمواطن السعودي.

وقال نعمان، إن الرياضة السعودية تحظى برعاية ودعم مباشرين من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله - وأن معظم الشعب السعودي محب لكرة القدم، مشيراً إلى أن هنقرستيشن حين أقدمت على الشراكة مع الاتحاد السعودي في دعم المنتخب الوطني وبطولتَي كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، كانت تهدف إلى تطوير الأداء وتحقيق الانتصارات لإسعاد الجمهور السعودي العاشق لكرة القدم ومشجعي المنتخب الوطني، تعزيزاً لجودة حياتهم اليومية.

وأضاف، أن هذه الاتفاقية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم تجسّد أيضاً الشراكة المجتمعية بين القطاعين الخاص والعام والتي يعدّ تعزيزها أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن هنقرستيشن بوصفها رائدة في قطاع تطبيقات التوصيل حريصة على تعزيز هذا النوع من الشراكات الوطنية.

يُذكر أن شركة "هنقرستيشن" هي أحد الرعاة الرئيسين لموسم الرياض 2021 فئة الشريك الرسمي المميز (البريميوم).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,464

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة