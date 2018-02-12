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"ناسا" تعلن فتح باب القبول لرواد الفضاء.. وهذه هي الشروط

الوكالة تقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 إلى 31 مارس

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، دعوة للراغبين في الانضمام إليها؛ معلنة عن شروط الالتحاق بالبرنامج الجديد الذي أطلقت عليه اسم "جيل أرتميس".

وقالت الوكالة: إن على المتقدم للعمل رائد فضاء، أن يكون أمريكيًّا، ويحمل درجة دراسات عليا في تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي أو رياضي.

وتُقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 إلى 31 مارس؛ لكن لن يتم إجراء الاختيار النهائي حتى منتصف العام 2021؛ علمًا بأن الأشخاص الذين سيتم اختيارهم سيخضعون للتدريب لمدة عامين أو أكثر.

ووفق "سكاي نيوز" في المرة الأخيرة التي فتحت فيها "ناسا" باب الترشيح في العام 2017، تَقَدّم 18 ألف شخص بطلبات وتم اختيار 12 منهم فقط.

وقالت "ناسا" إنها وظّفت 350 شخصًا منذ الستينيات، واليوم هناك 48 رائد فضاء ينتمون إلى وحدة رواد الفضاء (مسؤولة عن اختيار الرواد وتدريبهم للمشاركة في رحلات فضائية) ومقرها في هيوستن بولاية تكساس.

وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جيل أرتميس

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"ناسا" تعلن فتح باب القبول لرواد الفضاء.. وهذه هي الشروط
سبق

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، دعوة للراغبين في الانضمام إليها؛ معلنة عن شروط الالتحاق بالبرنامج الجديد الذي أطلقت عليه اسم "جيل أرتميس".

وقالت الوكالة: إن على المتقدم للعمل رائد فضاء، أن يكون أمريكيًّا، ويحمل درجة دراسات عليا في تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي أو رياضي.

وتُقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 إلى 31 مارس؛ لكن لن يتم إجراء الاختيار النهائي حتى منتصف العام 2021؛ علمًا بأن الأشخاص الذين سيتم اختيارهم سيخضعون للتدريب لمدة عامين أو أكثر.

ووفق "سكاي نيوز" في المرة الأخيرة التي فتحت فيها "ناسا" باب الترشيح في العام 2017، تَقَدّم 18 ألف شخص بطلبات وتم اختيار 12 منهم فقط.

وقالت "ناسا" إنها وظّفت 350 شخصًا منذ الستينيات، واليوم هناك 48 رائد فضاء ينتمون إلى وحدة رواد الفضاء (مسؤولة عن اختيار الرواد وتدريبهم للمشاركة في رحلات فضائية) ومقرها في هيوستن بولاية تكساس.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
01:03 PM

"ناسا" تعلن فتح باب القبول لرواد الفضاء.. وهذه هي الشروط

الوكالة تقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 إلى 31 مارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,511

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، دعوة للراغبين في الانضمام إليها؛ معلنة عن شروط الالتحاق بالبرنامج الجديد الذي أطلقت عليه اسم "جيل أرتميس".

وقالت الوكالة: إن على المتقدم للعمل رائد فضاء، أن يكون أمريكيًّا، ويحمل درجة دراسات عليا في تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي أو رياضي.

وتُقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 إلى 31 مارس؛ لكن لن يتم إجراء الاختيار النهائي حتى منتصف العام 2021؛ علمًا بأن الأشخاص الذين سيتم اختيارهم سيخضعون للتدريب لمدة عامين أو أكثر.

ووفق "سكاي نيوز" في المرة الأخيرة التي فتحت فيها "ناسا" باب الترشيح في العام 2017، تَقَدّم 18 ألف شخص بطلبات وتم اختيار 12 منهم فقط.

وقالت "ناسا" إنها وظّفت 350 شخصًا منذ الستينيات، واليوم هناك 48 رائد فضاء ينتمون إلى وحدة رواد الفضاء (مسؤولة عن اختيار الرواد وتدريبهم للمشاركة في رحلات فضائية) ومقرها في هيوستن بولاية تكساس.

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