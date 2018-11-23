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إحباط هجوم حوثي عنيف على مواقع عسكرية بـ"مأرب"

القوات المسلحة أفشلت الهجوم الذي استمر 11 ساعة متواصلة

أحبطت القوات المسلحة اليمنية هجومًا حوثيًا على مواقع عسكرية جنوب محافظة مأرب وصفت بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش مسنوداً برجال المقاومة الشعبية أفشلوا الهجوم الذي استمر لـ 11 ساعة متواصلة.

في موازاة ذلك، ذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيا دفعت بالمئات من عناصرها إلى حتفهم في مواجهة هي الأعنف.

وأوضحت وسائل إعلام أن الميليشيا تكبدت خسائر بشرية كبيرة، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية واستهداف تعزيزات كانت في طريقها إلى جبهتي ذنه وأمريش.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إحباط هجوم حوثي عنيف على مواقع عسكرية بـ"مأرب"
سبق

أحبطت القوات المسلحة اليمنية هجومًا حوثيًا على مواقع عسكرية جنوب محافظة مأرب وصفت بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش مسنوداً برجال المقاومة الشعبية أفشلوا الهجوم الذي استمر لـ 11 ساعة متواصلة.

في موازاة ذلك، ذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيا دفعت بالمئات من عناصرها إلى حتفهم في مواجهة هي الأعنف.

وأوضحت وسائل إعلام أن الميليشيا تكبدت خسائر بشرية كبيرة، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية واستهداف تعزيزات كانت في طريقها إلى جبهتي ذنه وأمريش.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
12:47 AM

إحباط هجوم حوثي عنيف على مواقع عسكرية بـ"مأرب"

القوات المسلحة أفشلت الهجوم الذي استمر 11 ساعة متواصلة

A A A
فهد كاملي - جازان
2
1,205

أحبطت القوات المسلحة اليمنية هجومًا حوثيًا على مواقع عسكرية جنوب محافظة مأرب وصفت بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش مسنوداً برجال المقاومة الشعبية أفشلوا الهجوم الذي استمر لـ 11 ساعة متواصلة.

في موازاة ذلك، ذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيا دفعت بالمئات من عناصرها إلى حتفهم في مواجهة هي الأعنف.

وأوضحت وسائل إعلام أن الميليشيا تكبدت خسائر بشرية كبيرة، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية واستهداف تعزيزات كانت في طريقها إلى جبهتي ذنه وأمريش.

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