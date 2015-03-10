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تداعيات كورونا.. إغلاق أسواق الطيور بمكة ورفع درجة الطوارئ

لجان تفتيش بمداخل الأسواق ومخارجها وفِرَق للرش والتعقيم

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص البلديات الفرعية والمتربطة، بإغلاق جميع ساحات بيع الطيور داخل الأسواق الخاضعة تحت إشراف الأمانة، إضافة إلى أسواق الطيور الشعبية اليومية بكل المناطق والأحياء بمكة المكرمة.

وأكد "القويحص" ضرورة رفع درجة الطوارئ، وحظر تجمعات الطيور العشوائية، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والمشتبه بها، ومنع بيع وشراء جميع أنواع الطيور، وتطبيق خطط الطوارئ في مثل هذه الحالات، بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة.

وقامت البلديات الفرعية بمكة المكرمة، وإدارات الأسواق، بعمل لجان لمداخل الأسواق ومخارجها؛ وتفتيش جميع المركبات لمنع دخول أي نوع من أنواع الطيور، ورش الأسواق المركزية وتعقيمها، لمكافحة الحشرات والقوارض والفيروسات المحتملة.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تداعيات كورونا.. إغلاق أسواق الطيور بمكة ورفع درجة الطوارئ
سبق

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص البلديات الفرعية والمتربطة، بإغلاق جميع ساحات بيع الطيور داخل الأسواق الخاضعة تحت إشراف الأمانة، إضافة إلى أسواق الطيور الشعبية اليومية بكل المناطق والأحياء بمكة المكرمة.

وأكد "القويحص" ضرورة رفع درجة الطوارئ، وحظر تجمعات الطيور العشوائية، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والمشتبه بها، ومنع بيع وشراء جميع أنواع الطيور، وتطبيق خطط الطوارئ في مثل هذه الحالات، بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة.

وقامت البلديات الفرعية بمكة المكرمة، وإدارات الأسواق، بعمل لجان لمداخل الأسواق ومخارجها؛ وتفتيش جميع المركبات لمنع دخول أي نوع من أنواع الطيور، ورش الأسواق المركزية وتعقيمها، لمكافحة الحشرات والقوارض والفيروسات المحتملة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:56 PM

تداعيات كورونا.. إغلاق أسواق الطيور بمكة ورفع درجة الطوارئ

لجان تفتيش بمداخل الأسواق ومخارجها وفِرَق للرش والتعقيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص البلديات الفرعية والمتربطة، بإغلاق جميع ساحات بيع الطيور داخل الأسواق الخاضعة تحت إشراف الأمانة، إضافة إلى أسواق الطيور الشعبية اليومية بكل المناطق والأحياء بمكة المكرمة.

وأكد "القويحص" ضرورة رفع درجة الطوارئ، وحظر تجمعات الطيور العشوائية، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والمشتبه بها، ومنع بيع وشراء جميع أنواع الطيور، وتطبيق خطط الطوارئ في مثل هذه الحالات، بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة.

وقامت البلديات الفرعية بمكة المكرمة، وإدارات الأسواق، بعمل لجان لمداخل الأسواق ومخارجها؛ وتفتيش جميع المركبات لمنع دخول أي نوع من أنواع الطيور، ورش الأسواق المركزية وتعقيمها، لمكافحة الحشرات والقوارض والفيروسات المحتملة.

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