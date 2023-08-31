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اجتماع مصري قطري لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

عقد في القاهرة وناقش ملفات تتعلق بالمرحلة المقبلة

عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية اجتماعاً في القاهرة، اليوم (الثلاثاء)؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك.

وأوضحت الوزارة أن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير ياسر عثمان، ترأس الجانب المصري، فيما ترأس الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية.

وأضافت أن الاجتماع استعرض الملفات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اجتماع مصري قطري لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
سبق

عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية اجتماعاً في القاهرة، اليوم (الثلاثاء)؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك.

وأوضحت الوزارة أن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير ياسر عثمان، ترأس الجانب المصري، فيما ترأس الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية.

وأضافت أن الاجتماع استعرض الملفات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
07:27 PM

اجتماع مصري قطري لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

عقد في القاهرة وناقش ملفات تتعلق بالمرحلة المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية اجتماعاً في القاهرة، اليوم (الثلاثاء)؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك.

وأوضحت الوزارة أن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير ياسر عثمان، ترأس الجانب المصري، فيما ترأس الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية.

وأضافت أن الاجتماع استعرض الملفات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

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