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"فيصل بن بندر" يطلع على استعدادات "الرياض الاقتصادي"

خلال لقائه عدداً من أعضاء المنتدى

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الإثنين، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر، وعدداً من أعضاء مجلس أمناء المنتدى.

واطلع الأمير "فيصل" على استعدادات المنتدى لعقد دورته التاسعة برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يناير المقبل، ودراسة تحويل المنتدى إلى مركز فكر اقتصادي استراتيجي.

وأشاد بما يقدمه المنتدى من دراسات لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دور غرفة الرياض في تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود غرفة الرياض عجلان العجلان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن بندر" يطلع على استعدادات "الرياض الاقتصادي"
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الإثنين، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر، وعدداً من أعضاء مجلس أمناء المنتدى.

واطلع الأمير "فيصل" على استعدادات المنتدى لعقد دورته التاسعة برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يناير المقبل، ودراسة تحويل المنتدى إلى مركز فكر اقتصادي استراتيجي.

وأشاد بما يقدمه المنتدى من دراسات لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دور غرفة الرياض في تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
06:16 PM

"فيصل بن بندر" يطلع على استعدادات "الرياض الاقتصادي"

خلال لقائه عدداً من أعضاء المنتدى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الإثنين، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر، وعدداً من أعضاء مجلس أمناء المنتدى.

واطلع الأمير "فيصل" على استعدادات المنتدى لعقد دورته التاسعة برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يناير المقبل، ودراسة تحويل المنتدى إلى مركز فكر اقتصادي استراتيجي.

وأشاد بما يقدمه المنتدى من دراسات لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دور غرفة الرياض في تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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