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وزير كويتي يخضع للحجر الصحي في بيته

لدى عودته من بريطانيا كإجراءٍ احترازي

سيخضع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص؛ للحجر الصحي المنزلي لدى عودته إلى البلاد من بريطانيا.

وسيكون الحريص؛ أول مسؤول حكومي بارز تطوله تداعيات فيروس كورونا، عملاً بتوصيات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة؛ نظراً لتطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي لفيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" بموجب قرار الوزارة، فإن الإجراءات الاحترازية ستشمل كل القادمين من بريطانيا، حيث يقضي الوزير الكويتي مبارك الحريص؛ حالياً، إجازة خاصة في لندن، وفق ما أعلنته وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية قبل أيام.

وفي وقت سابق، من أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بـ "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 62.

فيروس كورونا الجديد الكويت

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وزير كويتي يخضع للحجر الصحي في بيته
سبق

سيخضع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص؛ للحجر الصحي المنزلي لدى عودته إلى البلاد من بريطانيا.

وسيكون الحريص؛ أول مسؤول حكومي بارز تطوله تداعيات فيروس كورونا، عملاً بتوصيات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة؛ نظراً لتطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي لفيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" بموجب قرار الوزارة، فإن الإجراءات الاحترازية ستشمل كل القادمين من بريطانيا، حيث يقضي الوزير الكويتي مبارك الحريص؛ حالياً، إجازة خاصة في لندن، وفق ما أعلنته وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية قبل أيام.

وفي وقت سابق، من أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بـ "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 62.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:47 AM

وزير كويتي يخضع للحجر الصحي في بيته

لدى عودته من بريطانيا كإجراءٍ احترازي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيخضع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص؛ للحجر الصحي المنزلي لدى عودته إلى البلاد من بريطانيا.

وسيكون الحريص؛ أول مسؤول حكومي بارز تطوله تداعيات فيروس كورونا، عملاً بتوصيات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة؛ نظراً لتطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي لفيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" بموجب قرار الوزارة، فإن الإجراءات الاحترازية ستشمل كل القادمين من بريطانيا، حيث يقضي الوزير الكويتي مبارك الحريص؛ حالياً، إجازة خاصة في لندن، وفق ما أعلنته وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية قبل أيام.

وفي وقت سابق، من أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بـ "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 62.

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