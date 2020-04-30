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إغلاق 3 منشآت غذائية في "عزيزية مكة" لعدم تنفيذ إجراءات كورونا

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية العزيزية ( 3 ) منشآت غذائية لعدم تنفيذ الإجراءات الإحترازية و الوقائية المطلوبة للحد من إنتشار فيروس كورونا .

وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عبد العزيز الزهراني أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا .إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان غذاؤكم أمانة

والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية و أماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة .

مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لاتتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة .

أحمد العبدالله مكة المكرمة عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق 3 منشآت غذائية في "عزيزية مكة" لعدم تنفيذ إجراءات كورونا
سبق

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية العزيزية ( 3 ) منشآت غذائية لعدم تنفيذ الإجراءات الإحترازية و الوقائية المطلوبة للحد من إنتشار فيروس كورونا .

وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عبد العزيز الزهراني أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا .إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان غذاؤكم أمانة

والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية و أماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة .

مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لاتتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة .

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
02:19 AM

إغلاق 3 منشآت غذائية في "عزيزية مكة" لعدم تنفيذ إجراءات كورونا

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
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3,392

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية العزيزية ( 3 ) منشآت غذائية لعدم تنفيذ الإجراءات الإحترازية و الوقائية المطلوبة للحد من إنتشار فيروس كورونا .

وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عبد العزيز الزهراني أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا .إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان غذاؤكم أمانة

والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية و أماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة .

مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لاتتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة .

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