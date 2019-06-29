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أكثر من 17 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال مايو بنمو 11%

نسبة التمويل عن طريق المصارف تجاوزت 98%

سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال شهر مايو من العام الجاري 2021، نحو 17.460 عقدًا بنمو تجاوز 11% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي 2020، والذي سجّل 15.730 عقدًا بقيمة 7.9 مليارات ريال.

ونما التمويل العقاري خلال مايو 2021 إلى أكثر من 9 مليارات ريال بنسبة 14%؛ بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

وبلغ مجموع عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد 135.302 عقدًا بنمو 27% منذ بداية العام 2021 حتى شهر مايو، فيما تجاوزت قيمة التمويل 71.4 مليار ريال حتى شهر مايو 2021.

وبلغت نسبة النمو في التمويل العقاري 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 الذي سجّل 48.2 مليار ريال بعدد عقود 107.033 عقدًا.

وأشارت النشرة إلى أن نسبة التمويل عن طريق المصارف تجاوزت 98%، بينما أبرم 2% منها عن طريق شركات التمويل العقاري خلال شهر مايو 2021، وبلغ التمويل العقاري للفلل السكنية نحو 80% من إجمالي التمويل بقيمة 7.3 مليارات ريال، والشقق السكنية 16% بنحو 1.4 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 415 مليون ريال بنسبة 4%.

وسجل العام الماضي 2020 نموًا قياسيًا في عدد العقود بما يتجاوز 295.590 عقدًا بقيمة 140.7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179.217 عقدًا بقيمة 79.1 مليارًا.

وبلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50.496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30.833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22.259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.

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أكثر من 17 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال مايو بنمو 11%
سبق

سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال شهر مايو من العام الجاري 2021، نحو 17.460 عقدًا بنمو تجاوز 11% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي 2020، والذي سجّل 15.730 عقدًا بقيمة 7.9 مليارات ريال.

ونما التمويل العقاري خلال مايو 2021 إلى أكثر من 9 مليارات ريال بنسبة 14%؛ بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

وبلغ مجموع عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد 135.302 عقدًا بنمو 27% منذ بداية العام 2021 حتى شهر مايو، فيما تجاوزت قيمة التمويل 71.4 مليار ريال حتى شهر مايو 2021.

وبلغت نسبة النمو في التمويل العقاري 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 الذي سجّل 48.2 مليار ريال بعدد عقود 107.033 عقدًا.

وأشارت النشرة إلى أن نسبة التمويل عن طريق المصارف تجاوزت 98%، بينما أبرم 2% منها عن طريق شركات التمويل العقاري خلال شهر مايو 2021، وبلغ التمويل العقاري للفلل السكنية نحو 80% من إجمالي التمويل بقيمة 7.3 مليارات ريال، والشقق السكنية 16% بنحو 1.4 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 415 مليون ريال بنسبة 4%.

وسجل العام الماضي 2020 نموًا قياسيًا في عدد العقود بما يتجاوز 295.590 عقدًا بقيمة 140.7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179.217 عقدًا بقيمة 79.1 مليارًا.

وبلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50.496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30.833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22.259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
04:02 PM

أكثر من 17 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال مايو بنمو 11%

نسبة التمويل عن طريق المصارف تجاوزت 98%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال شهر مايو من العام الجاري 2021، نحو 17.460 عقدًا بنمو تجاوز 11% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي 2020، والذي سجّل 15.730 عقدًا بقيمة 7.9 مليارات ريال.

ونما التمويل العقاري خلال مايو 2021 إلى أكثر من 9 مليارات ريال بنسبة 14%؛ بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

وبلغ مجموع عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد 135.302 عقدًا بنمو 27% منذ بداية العام 2021 حتى شهر مايو، فيما تجاوزت قيمة التمويل 71.4 مليار ريال حتى شهر مايو 2021.

وبلغت نسبة النمو في التمويل العقاري 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 الذي سجّل 48.2 مليار ريال بعدد عقود 107.033 عقدًا.

وأشارت النشرة إلى أن نسبة التمويل عن طريق المصارف تجاوزت 98%، بينما أبرم 2% منها عن طريق شركات التمويل العقاري خلال شهر مايو 2021، وبلغ التمويل العقاري للفلل السكنية نحو 80% من إجمالي التمويل بقيمة 7.3 مليارات ريال، والشقق السكنية 16% بنحو 1.4 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 415 مليون ريال بنسبة 4%.

وسجل العام الماضي 2020 نموًا قياسيًا في عدد العقود بما يتجاوز 295.590 عقدًا بقيمة 140.7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179.217 عقدًا بقيمة 79.1 مليارًا.

وبلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50.496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30.833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22.259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.

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