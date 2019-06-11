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الأطراف السودانية توافق على مواصلة المباحثات

"درير" أشار إلى اعتزام "العسكري" الإفراج عن المعتقلين

أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود درير، اليوم (الثلاثاء)، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما اتفق عليه.

ووفقًا لـ"رويترز"، أفاد "درير" للصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف من جماعات الاحتجاج والمعارضة قد انهارت بعد فض الاعتصام في الثالث من يونيو الجاري؛ مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأطراف السودانية توافق على مواصلة المباحثات
سبق

أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود درير، اليوم (الثلاثاء)، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما اتفق عليه.

ووفقًا لـ"رويترز"، أفاد "درير" للصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف من جماعات الاحتجاج والمعارضة قد انهارت بعد فض الاعتصام في الثالث من يونيو الجاري؛ مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
10:30 PM

الأطراف السودانية توافق على مواصلة المباحثات

"درير" أشار إلى اعتزام "العسكري" الإفراج عن المعتقلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود درير، اليوم (الثلاثاء)، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما اتفق عليه.

ووفقًا لـ"رويترز"، أفاد "درير" للصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف من جماعات الاحتجاج والمعارضة قد انهارت بعد فض الاعتصام في الثالث من يونيو الجاري؛ مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

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