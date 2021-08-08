جحيم على الأرض.. استمرار حرائق اليونان ومسؤول: نهايتنا اقتربت

طالَبَ بمزيد من الدعم الجوي وانتقد إبقاء طائرات الإطفاء بالقرب من أثينا

استيقظ المواطنون في اليونان اليوم على جحيم آخر على الأرض في بعض المناطق، في ظل استمرار حرائق الغابات في أنحاء البلاد.

وقال جيانيس كوتزياس عمدة إستيايا لشبكة "سكاي": "نحن بمفردنا.. نهايتنا اقتربت".

وشهدت المدينة الواقعة شمال جزيرة وابية، ثاني أكبر الجزر اليونانية، بعض أسوأ الحرائق هذا الموسم.

وكان الوضع أفضل بصورة طفيفة في شبه جزيرة بيلوبونيز؛ حيث اندلع حريق في جنوب بلدة ميجالوبولي، وحريق آخر في الجزء الغربي لشبه الجزيرة يتحرك إلى الداخل في المنطقة كثيفة الغابات بالقرب من أولمبيا.

ويطالب العمدة بمزيد من الدعم الجوي لمكافحة الحرائق، وانتقد قرارات إبقاء طائرات الإطفاء بالقرب من أثينا؛ مما سمح بخروج الحرائق عن السيطرة في مناطق أخرى بالبلاد.

ووردت تقارير تفيد باستقرار الوضع شمال أثينا؛ حيث تَمكن رجال الإطفاء من إخماد بعض الحرائق الأصغر. وقد اجتذبت الحرائق اهتمامًا عالميًّا دفع دولًا في أوروبا والشرق الأوسط لإرسال فِرَق إطفاء للمساعدة.