تونس تكمل أضلاع المربع الذهبي لكأس إفريقيا بثلاثية بمرمى مدغشقر
أكمل المنتخب التونسي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بفوزه على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة لينجح بفك عقدة دور الثمانية التي لازمته منذ تتويجه باللقب عام 2004 م، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب السلام بالعاصمة المصرية في إطار منافسات دور ربع النهائي للبطولة.
تونس تكمل أضلاع المربع الذهبي لكأس إفريقيا بثلاثية بمرمى مدغشقر
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-07-12
أكمل المنتخب التونسي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بفوزه على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة لينجح بفك عقدة دور الثمانية التي لازمته منذ تتويجه باللقب عام 2004 م، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب السلام بالعاصمة المصرية في إطار منافسات دور ربع النهائي للبطولة.
أكمل المنتخب التونسي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بفوزه على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة لينجح بفك عقدة دور الثمانية التي لازمته منذ تتويجه باللقب عام 2004 م، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب السلام بالعاصمة المصرية في إطار منافسات دور ربع النهائي للبطولة.