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الهلال الأحمر ينشر مؤشر رضا المستفيدين عن خدماته

في جميع مناطق المملكة أسبوعيًا انطلاقًا من مبدأ الشفافية

تولي هيئة الهلال الأحمر السعودي رضا المستفيدين من خدماتها أولية قصوى لدى برامجها وآليات عملها لضمان استمرارية جودة الخدمات الإسعافية وتحسينها بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.

وتنشر "الهيئة" مؤشر رضا المستفيدين من الخدمة الإسعافية بشكل أسبوعي عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع مناطق المملكة انطلاقًا من مبدأ الشفافية، والاستمرارية في تطوير الأداء.

واعتمدت "الهيئة" عددًا من المؤشرات المعتمدة على المستوى الإداري والتنفيذي لضمان توفير خدمة إسعافية متطورة تتوافق مع أعلى المواصفات وتطوير جودة الأداء المؤسسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهلال الأحمر ينشر مؤشر رضا المستفيدين عن خدماته
سبق

تولي هيئة الهلال الأحمر السعودي رضا المستفيدين من خدماتها أولية قصوى لدى برامجها وآليات عملها لضمان استمرارية جودة الخدمات الإسعافية وتحسينها بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.

وتنشر "الهيئة" مؤشر رضا المستفيدين من الخدمة الإسعافية بشكل أسبوعي عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع مناطق المملكة انطلاقًا من مبدأ الشفافية، والاستمرارية في تطوير الأداء.

واعتمدت "الهيئة" عددًا من المؤشرات المعتمدة على المستوى الإداري والتنفيذي لضمان توفير خدمة إسعافية متطورة تتوافق مع أعلى المواصفات وتطوير جودة الأداء المؤسسي.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
05:14 PM

الهلال الأحمر ينشر مؤشر رضا المستفيدين عن خدماته

في جميع مناطق المملكة أسبوعيًا انطلاقًا من مبدأ الشفافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,057

تولي هيئة الهلال الأحمر السعودي رضا المستفيدين من خدماتها أولية قصوى لدى برامجها وآليات عملها لضمان استمرارية جودة الخدمات الإسعافية وتحسينها بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.

وتنشر "الهيئة" مؤشر رضا المستفيدين من الخدمة الإسعافية بشكل أسبوعي عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع مناطق المملكة انطلاقًا من مبدأ الشفافية، والاستمرارية في تطوير الأداء.

واعتمدت "الهيئة" عددًا من المؤشرات المعتمدة على المستوى الإداري والتنفيذي لضمان توفير خدمة إسعافية متطورة تتوافق مع أعلى المواصفات وتطوير جودة الأداء المؤسسي.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

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