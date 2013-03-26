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تكليف "صابرين العسيري" كأول سعودية مديراً طبياً لمستشفى بجازان

فيما ارتفعت نسبة تولي المواطنات للمناصب القيادية بالقطاع العام لـ2.5%

أصدر مدير مستشفى أبوعريش العام موسى النخيفي، قراراً بتكليف الدكتورة صابرين العسيري مديراً طبياً للمستشفى كأول طبية سعودية تشغل هذا المنصب بـ"صحة جازان"؛ إيماناً منه بدور المرأة في المجتمع كعنصر فعال في التنمية والتطوير، وذلك بتمكينها من المناصب القيادية للمشاركة في صناعة واتخاذ القرار وتكافؤ الفرص تماشياً مع رؤية المملكة 20-30.

والطبيبة صابرين محمد عسيري أخصائية طب الأطفال بمستشفى أبوعريش العام من مواليد منطقة جازان حاصلة على بكالوريوس في الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة جازان عام 1436هـ، وحاصلة على البورد السعودي (الدكتوراة) في طب الأطفال من المجلس السعودي للتخصصات الصحية 1442هـ.

وقد عملت "عسيري"، في عناية مركزة لحديثي الولادة 1437-1438هـ، وعضو سابق في جمعية إحسان الطبية، ومتطوعة سابقاً في حملة التوعية عن سرطان الثدي 1438هـ، وعضو مشارك في حملة حمى الضنك 1439هـ، وعضو مشارك في حملة التطعيم ضد الإنفلونزا 1440هـ.

وكانت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند الزاهد، قد بينت أن "نسبة تولي المرأة السعوديات للمناصب القيادية في القطاع العام بلغت 2.5% بعد أن كانت 1.6% في 2017، مقابل 25% في المناصب القيادية العليا والمتوسطة بالقطاع الخاص.

وأضافت أن المؤشرات أظهرت تقدم المملكة في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات، وأن مشاركة السعوديات في سوق العمل تجاوزت التوقعات، إذ المستهدف وصولهن إلى نسبة 25% في عام 2025.

مدير مستشفى أبوعريش العام موسى النخيفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تكليف "صابرين العسيري" كأول سعودية مديراً طبياً لمستشفى بجازان
سبق

أصدر مدير مستشفى أبوعريش العام موسى النخيفي، قراراً بتكليف الدكتورة صابرين العسيري مديراً طبياً للمستشفى كأول طبية سعودية تشغل هذا المنصب بـ"صحة جازان"؛ إيماناً منه بدور المرأة في المجتمع كعنصر فعال في التنمية والتطوير، وذلك بتمكينها من المناصب القيادية للمشاركة في صناعة واتخاذ القرار وتكافؤ الفرص تماشياً مع رؤية المملكة 20-30.

والطبيبة صابرين محمد عسيري أخصائية طب الأطفال بمستشفى أبوعريش العام من مواليد منطقة جازان حاصلة على بكالوريوس في الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة جازان عام 1436هـ، وحاصلة على البورد السعودي (الدكتوراة) في طب الأطفال من المجلس السعودي للتخصصات الصحية 1442هـ.

وقد عملت "عسيري"، في عناية مركزة لحديثي الولادة 1437-1438هـ، وعضو سابق في جمعية إحسان الطبية، ومتطوعة سابقاً في حملة التوعية عن سرطان الثدي 1438هـ، وعضو مشارك في حملة حمى الضنك 1439هـ، وعضو مشارك في حملة التطعيم ضد الإنفلونزا 1440هـ.

وكانت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند الزاهد، قد بينت أن "نسبة تولي المرأة السعوديات للمناصب القيادية في القطاع العام بلغت 2.5% بعد أن كانت 1.6% في 2017، مقابل 25% في المناصب القيادية العليا والمتوسطة بالقطاع الخاص.

وأضافت أن المؤشرات أظهرت تقدم المملكة في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات، وأن مشاركة السعوديات في سوق العمل تجاوزت التوقعات، إذ المستهدف وصولهن إلى نسبة 25% في عام 2025.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
03:02 PM

تكليف "صابرين العسيري" كأول سعودية مديراً طبياً لمستشفى بجازان

فيما ارتفعت نسبة تولي المواطنات للمناصب القيادية بالقطاع العام لـ2.5%

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قاسم الخبراني - جازان
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أصدر مدير مستشفى أبوعريش العام موسى النخيفي، قراراً بتكليف الدكتورة صابرين العسيري مديراً طبياً للمستشفى كأول طبية سعودية تشغل هذا المنصب بـ"صحة جازان"؛ إيماناً منه بدور المرأة في المجتمع كعنصر فعال في التنمية والتطوير، وذلك بتمكينها من المناصب القيادية للمشاركة في صناعة واتخاذ القرار وتكافؤ الفرص تماشياً مع رؤية المملكة 20-30.

والطبيبة صابرين محمد عسيري أخصائية طب الأطفال بمستشفى أبوعريش العام من مواليد منطقة جازان حاصلة على بكالوريوس في الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة جازان عام 1436هـ، وحاصلة على البورد السعودي (الدكتوراة) في طب الأطفال من المجلس السعودي للتخصصات الصحية 1442هـ.

وقد عملت "عسيري"، في عناية مركزة لحديثي الولادة 1437-1438هـ، وعضو سابق في جمعية إحسان الطبية، ومتطوعة سابقاً في حملة التوعية عن سرطان الثدي 1438هـ، وعضو مشارك في حملة حمى الضنك 1439هـ، وعضو مشارك في حملة التطعيم ضد الإنفلونزا 1440هـ.

وكانت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند الزاهد، قد بينت أن "نسبة تولي المرأة السعوديات للمناصب القيادية في القطاع العام بلغت 2.5% بعد أن كانت 1.6% في 2017، مقابل 25% في المناصب القيادية العليا والمتوسطة بالقطاع الخاص.

وأضافت أن المؤشرات أظهرت تقدم المملكة في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات، وأن مشاركة السعوديات في سوق العمل تجاوزت التوقعات، إذ المستهدف وصولهن إلى نسبة 25% في عام 2025.

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