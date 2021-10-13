النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة لمواجهة الكوارث البحرية تستعرض سيناريو التمرين العملي "بحث وإنقاذ 43"

بحضور أعضائها الـ29 الدائمين من الجهات المشاركة

عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اجتماعها التاسع، في المديرية العامة لحرس الحدود، بحضور أعضائها الـ29 الدائمين من الجهات المشاركة في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية، واستعرضت اللجنة سيناريو التمرين العملي "بحث وإنقاذ 43"، والتوصيات المتعلقة بإعداد وتنفيذ برامج ومناهج تدريبية في مجال الكوارث البحرية، وعددًا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها.

وقال المدير العام لحرس الحدود المكلف رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اللواء محمد بن عبدالله الشهري: إن الاجتماع يأتي امتدادًا لاجتماعات سابقة وجهود بذلت لتحقيق الأهداف المرجوة، واستعراض النجاحات التي حققتها أعمال اللجنة وجهودها في تقديم يد العون والمساعدة لإنقاذ وإغاثة المحتاجين في عرض البحر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة لمواجهة الكوارث البحرية تستعرض سيناريو التمرين العملي "بحث وإنقاذ 43"
سبق

عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اجتماعها التاسع، في المديرية العامة لحرس الحدود، بحضور أعضائها الـ29 الدائمين من الجهات المشاركة في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية، واستعرضت اللجنة سيناريو التمرين العملي "بحث وإنقاذ 43"، والتوصيات المتعلقة بإعداد وتنفيذ برامج ومناهج تدريبية في مجال الكوارث البحرية، وعددًا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها.

وقال المدير العام لحرس الحدود المكلف رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اللواء محمد بن عبدالله الشهري: إن الاجتماع يأتي امتدادًا لاجتماعات سابقة وجهود بذلت لتحقيق الأهداف المرجوة، واستعراض النجاحات التي حققتها أعمال اللجنة وجهودها في تقديم يد العون والمساعدة لإنقاذ وإغاثة المحتاجين في عرض البحر.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
04:16 PM

لجنة لمواجهة الكوارث البحرية تستعرض سيناريو التمرين العملي "بحث وإنقاذ 43"

بحضور أعضائها الـ29 الدائمين من الجهات المشاركة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
3,183

عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اجتماعها التاسع، في المديرية العامة لحرس الحدود، بحضور أعضائها الـ29 الدائمين من الجهات المشاركة في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية، واستعرضت اللجنة سيناريو التمرين العملي "بحث وإنقاذ 43"، والتوصيات المتعلقة بإعداد وتنفيذ برامج ومناهج تدريبية في مجال الكوارث البحرية، وعددًا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها.

وقال المدير العام لحرس الحدود المكلف رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اللواء محمد بن عبدالله الشهري: إن الاجتماع يأتي امتدادًا لاجتماعات سابقة وجهود بذلت لتحقيق الأهداف المرجوة، واستعراض النجاحات التي حققتها أعمال اللجنة وجهودها في تقديم يد العون والمساعدة لإنقاذ وإغاثة المحتاجين في عرض البحر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,042
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,635

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة