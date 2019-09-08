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7 إجراءات اتُخذت بشأن واقعة فندق صبيا خلال 24 ساعة .. تعرف عليها

تطبيقًا للنظام في استجلاء الحقيقة وتبين مسلك القضية التي شغلت الرأي العام

اتخذت الجهات الحكومية والمسؤولة سبعة إجراءات على الأقل منذ اندلاع الواقعة، الليلة الماضية، والتي نالت نقاشًا وجدلاً طويلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت تلك الإجراءات حازمة وتطبيقًا للنظام في استجلاء الحقيقة وكشف الغامض منها وإرساء العدالة.

وجاءت الإجراءات بدءًا من تلقي البلاغ، ومتابعة سمو أمير منطقة جازان بالنيابة للواقعة وصدور توجيهه بإكمال اللازم، ومن ثم ضبط الأقوال، وتحريز الأدلة والوثائق، وإيقاف المتهم رهن التحقيق، وإحالة الملف للنيابة العامة لتبدأ إجراءاتها في التحقيق واستجلاء وكشف الحقيقة، وصولاً إلى متابعة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجازان واتخاذها إجراء المتابعة.

وتأتي هذه الإجراءات لتبين السرعة بالإجراءات بحق القضية مسلك القضية التي شغلت الرأي العام، والتي قالت الموظفة نورة في حديثها عنها لـ"سبق" إنها بدأت من المواطن بكلام لم تستسغه وانتهى بتبادلهما للضرب، فيما تحقق الجهات المعنية في تفاصيل الحادثة للتأكد من الشكوى والتهمة الموجهة للمواطن.

وكان قد كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق بصبيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 إجراءات اتُخذت بشأن واقعة فندق صبيا خلال 24 ساعة .. تعرف عليها
سبق

اتخذت الجهات الحكومية والمسؤولة سبعة إجراءات على الأقل منذ اندلاع الواقعة، الليلة الماضية، والتي نالت نقاشًا وجدلاً طويلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت تلك الإجراءات حازمة وتطبيقًا للنظام في استجلاء الحقيقة وكشف الغامض منها وإرساء العدالة.

وجاءت الإجراءات بدءًا من تلقي البلاغ، ومتابعة سمو أمير منطقة جازان بالنيابة للواقعة وصدور توجيهه بإكمال اللازم، ومن ثم ضبط الأقوال، وتحريز الأدلة والوثائق، وإيقاف المتهم رهن التحقيق، وإحالة الملف للنيابة العامة لتبدأ إجراءاتها في التحقيق واستجلاء وكشف الحقيقة، وصولاً إلى متابعة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجازان واتخاذها إجراء المتابعة.

وتأتي هذه الإجراءات لتبين السرعة بالإجراءات بحق القضية مسلك القضية التي شغلت الرأي العام، والتي قالت الموظفة نورة في حديثها عنها لـ"سبق" إنها بدأت من المواطن بكلام لم تستسغه وانتهى بتبادلهما للضرب، فيما تحقق الجهات المعنية في تفاصيل الحادثة للتأكد من الشكوى والتهمة الموجهة للمواطن.

وكان قد كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق بصبيا.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
03:33 AM

7 إجراءات اتُخذت بشأن واقعة فندق صبيا خلال 24 ساعة .. تعرف عليها

تطبيقًا للنظام في استجلاء الحقيقة وتبين مسلك القضية التي شغلت الرأي العام

A A A
محمد المواسي - جازان
7
5,467

اتخذت الجهات الحكومية والمسؤولة سبعة إجراءات على الأقل منذ اندلاع الواقعة، الليلة الماضية، والتي نالت نقاشًا وجدلاً طويلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت تلك الإجراءات حازمة وتطبيقًا للنظام في استجلاء الحقيقة وكشف الغامض منها وإرساء العدالة.

وجاءت الإجراءات بدءًا من تلقي البلاغ، ومتابعة سمو أمير منطقة جازان بالنيابة للواقعة وصدور توجيهه بإكمال اللازم، ومن ثم ضبط الأقوال، وتحريز الأدلة والوثائق، وإيقاف المتهم رهن التحقيق، وإحالة الملف للنيابة العامة لتبدأ إجراءاتها في التحقيق واستجلاء وكشف الحقيقة، وصولاً إلى متابعة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجازان واتخاذها إجراء المتابعة.

وتأتي هذه الإجراءات لتبين السرعة بالإجراءات بحق القضية مسلك القضية التي شغلت الرأي العام، والتي قالت الموظفة نورة في حديثها عنها لـ"سبق" إنها بدأت من المواطن بكلام لم تستسغه وانتهى بتبادلهما للضرب، فيما تحقق الجهات المعنية في تفاصيل الحادثة للتأكد من الشكوى والتهمة الموجهة للمواطن.

وكان قد كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق بصبيا.

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