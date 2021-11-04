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محاكاة الواقع في "كومبات فيلد" تدفع الحواس للتفاعل وتحفِّز الزوار لخوض التجارب

من شم رائحة البارود وسماع أهازيج المقاتلين ودوي الانفجارات ومشاهدة النيران

أدت أجواء منطقة "كومبات فيلد" إحدى مناطق موسم الرياض 2021، إلى تفاعل الزوار بحواسهم مع محاكاة الواقع التي تتميز بها المنطقة لتقديم تجارب ترفيهية مختلفة، فمن شم البارود إلى سماع أهازيج المقاتلين ودوي الانفجارات وأصوات الحطام، ومشاهدة النيران وما يتبع ذلك من تأثيرات تعزز واقع الإثارة التي تعيشها المعارك والمنافسات القتالية، ما جعل الإبهار يصاحب كل من دخل هذه المنطقة ويدفعه لتجربة ألعاب قتالية يمارسها بكل سلاسة وأمان.


ومع استمرار فعاليات منطقة "كومبات فيلد" منذ أكثر من 10 أيام، لا يتوقف الأمر على الدخول في تجربة ألعاب قتالية تحاكي القتال على أرض الميدان، والاستمتاع بأجواء المنطقة وتصميمها الذي يشعر الزوار بأنهم بالفعل في أرض معركة، بل امتد ليشمل عدة خيارات من بينها غرفة مخصصة لإزالة التوتر وتفريغ شحنات الغضب، من خلال تهشيم الزجاج والعديد من الأجهزة بعد اختيار الأداة المناسبة ولبس الأزياء الخاصة بالمنطقة التي توفر لهم تجربةً آمنةً.

وتضم المنطقة عددًا من الفعاليات الموزعة على ستة مواقع رئيسة، وهي: المنطقة العسكرية، ومنطقة خط النار، والمنطقة التقنية، ومنطقة"
WildFrontierK" وقرية العصور الوسطى التي تتضمن فعالية الرمي بالسهام والفؤوس، إلى جانب الهروب من السجن، ومنطقة بارود التي تتوفر فيها خيمة استراحة المحارب، والراوي، ومدربة الصقور، وورش الأطفال.

تضم منطقة "كومبات فيلد" أيضًا متحفًا للسلاح على مساحة 300 م2، وتقدم عروضًا حية لقتال "الروبوتات"، وعروض المشاهد الخطرة للقتال الحي بين طرفين، يقدمها مجموعة من الاستعراضيين العالميين المحترفين وسط أجواء مليئة بالإثارة.


ومن العناصر المميزة التي تقدمها المنطقة، مركز باتل بارك "
BattlePark"، الذي يعد أكبر مركز متنوع لتجارب المعارك الترفيهية في الشرق الأوسط، إذ يحتوي على عدة ساحات يعيش فيها الزوار أقرب تجربة قتال ترفيهي للواقع، إلى جانب لعبة آي باتل "IBattle"، التي تقدم تجارب قتالية تستوحي أجواءها وتفاصيلها من ألعاب "الفيديو" الشهيرة، وتشمل لعبة "آي باتل" 12 ملعبًا بأجواء تحاكي الأجواء الحقيقية للحرب، وتتميز الأسلحة في "آي باتل" بدقتها العالية في التصويب ومطابقتها المعايير المستخدمة في صناعة الأسلحة الحربية من حيث الشكل والوزن والملمس.

يُذكر أن الفعاليات في منطقة "كومبات فيلد" بدأت في 23 أكتوبر 2021م، وتنتهي في مارس 2022م، وتحتوي على عددٍ من الفعاليات المتنوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محاكاة الواقع في "كومبات فيلد" تدفع الحواس للتفاعل وتحفِّز الزوار لخوض التجارب
سبق

أدت أجواء منطقة "كومبات فيلد" إحدى مناطق موسم الرياض 2021، إلى تفاعل الزوار بحواسهم مع محاكاة الواقع التي تتميز بها المنطقة لتقديم تجارب ترفيهية مختلفة، فمن شم البارود إلى سماع أهازيج المقاتلين ودوي الانفجارات وأصوات الحطام، ومشاهدة النيران وما يتبع ذلك من تأثيرات تعزز واقع الإثارة التي تعيشها المعارك والمنافسات القتالية، ما جعل الإبهار يصاحب كل من دخل هذه المنطقة ويدفعه لتجربة ألعاب قتالية يمارسها بكل سلاسة وأمان.


ومع استمرار فعاليات منطقة "كومبات فيلد" منذ أكثر من 10 أيام، لا يتوقف الأمر على الدخول في تجربة ألعاب قتالية تحاكي القتال على أرض الميدان، والاستمتاع بأجواء المنطقة وتصميمها الذي يشعر الزوار بأنهم بالفعل في أرض معركة، بل امتد ليشمل عدة خيارات من بينها غرفة مخصصة لإزالة التوتر وتفريغ شحنات الغضب، من خلال تهشيم الزجاج والعديد من الأجهزة بعد اختيار الأداة المناسبة ولبس الأزياء الخاصة بالمنطقة التي توفر لهم تجربةً آمنةً.

وتضم المنطقة عددًا من الفعاليات الموزعة على ستة مواقع رئيسة، وهي: المنطقة العسكرية، ومنطقة خط النار، والمنطقة التقنية، ومنطقة"
WildFrontierK" وقرية العصور الوسطى التي تتضمن فعالية الرمي بالسهام والفؤوس، إلى جانب الهروب من السجن، ومنطقة بارود التي تتوفر فيها خيمة استراحة المحارب، والراوي، ومدربة الصقور، وورش الأطفال.

تضم منطقة "كومبات فيلد" أيضًا متحفًا للسلاح على مساحة 300 م2، وتقدم عروضًا حية لقتال "الروبوتات"، وعروض المشاهد الخطرة للقتال الحي بين طرفين، يقدمها مجموعة من الاستعراضيين العالميين المحترفين وسط أجواء مليئة بالإثارة.


ومن العناصر المميزة التي تقدمها المنطقة، مركز باتل بارك "
BattlePark"، الذي يعد أكبر مركز متنوع لتجارب المعارك الترفيهية في الشرق الأوسط، إذ يحتوي على عدة ساحات يعيش فيها الزوار أقرب تجربة قتال ترفيهي للواقع، إلى جانب لعبة آي باتل "IBattle"، التي تقدم تجارب قتالية تستوحي أجواءها وتفاصيلها من ألعاب "الفيديو" الشهيرة، وتشمل لعبة "آي باتل" 12 ملعبًا بأجواء تحاكي الأجواء الحقيقية للحرب، وتتميز الأسلحة في "آي باتل" بدقتها العالية في التصويب ومطابقتها المعايير المستخدمة في صناعة الأسلحة الحربية من حيث الشكل والوزن والملمس.

يُذكر أن الفعاليات في منطقة "كومبات فيلد" بدأت في 23 أكتوبر 2021م، وتنتهي في مارس 2022م، وتحتوي على عددٍ من الفعاليات المتنوعة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
01:31 AM

محاكاة الواقع في "كومبات فيلد" تدفع الحواس للتفاعل وتحفِّز الزوار لخوض التجارب

من شم رائحة البارود وسماع أهازيج المقاتلين ودوي الانفجارات ومشاهدة النيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدت أجواء منطقة "كومبات فيلد" إحدى مناطق موسم الرياض 2021، إلى تفاعل الزوار بحواسهم مع محاكاة الواقع التي تتميز بها المنطقة لتقديم تجارب ترفيهية مختلفة، فمن شم البارود إلى سماع أهازيج المقاتلين ودوي الانفجارات وأصوات الحطام، ومشاهدة النيران وما يتبع ذلك من تأثيرات تعزز واقع الإثارة التي تعيشها المعارك والمنافسات القتالية، ما جعل الإبهار يصاحب كل من دخل هذه المنطقة ويدفعه لتجربة ألعاب قتالية يمارسها بكل سلاسة وأمان.


ومع استمرار فعاليات منطقة "كومبات فيلد" منذ أكثر من 10 أيام، لا يتوقف الأمر على الدخول في تجربة ألعاب قتالية تحاكي القتال على أرض الميدان، والاستمتاع بأجواء المنطقة وتصميمها الذي يشعر الزوار بأنهم بالفعل في أرض معركة، بل امتد ليشمل عدة خيارات من بينها غرفة مخصصة لإزالة التوتر وتفريغ شحنات الغضب، من خلال تهشيم الزجاج والعديد من الأجهزة بعد اختيار الأداة المناسبة ولبس الأزياء الخاصة بالمنطقة التي توفر لهم تجربةً آمنةً.

وتضم المنطقة عددًا من الفعاليات الموزعة على ستة مواقع رئيسة، وهي: المنطقة العسكرية، ومنطقة خط النار، والمنطقة التقنية، ومنطقة"
WildFrontierK" وقرية العصور الوسطى التي تتضمن فعالية الرمي بالسهام والفؤوس، إلى جانب الهروب من السجن، ومنطقة بارود التي تتوفر فيها خيمة استراحة المحارب، والراوي، ومدربة الصقور، وورش الأطفال.

تضم منطقة "كومبات فيلد" أيضًا متحفًا للسلاح على مساحة 300 م2، وتقدم عروضًا حية لقتال "الروبوتات"، وعروض المشاهد الخطرة للقتال الحي بين طرفين، يقدمها مجموعة من الاستعراضيين العالميين المحترفين وسط أجواء مليئة بالإثارة.


ومن العناصر المميزة التي تقدمها المنطقة، مركز باتل بارك "
BattlePark"، الذي يعد أكبر مركز متنوع لتجارب المعارك الترفيهية في الشرق الأوسط، إذ يحتوي على عدة ساحات يعيش فيها الزوار أقرب تجربة قتال ترفيهي للواقع، إلى جانب لعبة آي باتل "IBattle"، التي تقدم تجارب قتالية تستوحي أجواءها وتفاصيلها من ألعاب "الفيديو" الشهيرة، وتشمل لعبة "آي باتل" 12 ملعبًا بأجواء تحاكي الأجواء الحقيقية للحرب، وتتميز الأسلحة في "آي باتل" بدقتها العالية في التصويب ومطابقتها المعايير المستخدمة في صناعة الأسلحة الحربية من حيث الشكل والوزن والملمس.

يُذكر أن الفعاليات في منطقة "كومبات فيلد" بدأت في 23 أكتوبر 2021م، وتنتهي في مارس 2022م، وتحتوي على عددٍ من الفعاليات المتنوعة.

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20 أكتوبر
12,062
201,250 سيارة ..

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