روسيا تعلن تعافي مصابي كورونا بعد علاجهم بالبلازما

بطريقة أسرع ودون مضاعفات خطيرة وخرجوا بصحة جيدة

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، تعافي ثلاثة مرضى بفيروس كورونا، وخروجهم من مستشفى موسكو بعد أن نُقلت إليهم بلازما تحتوي على أجسام مضادة للوباء.

وقالت نائبة عمدة العاصمة الروسية للشؤون الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا؛ في تصريح صحفي: "لاحظ الأطباء أن المرضى، الذين حقنوا ببلازما دم المتعافين من الفيروس التاجي، تعافوا من المرض بطريقة أسرع ودون مضاعفات خطيرة".

وأضافت راكوفا: "أن مريضين من سكان موسكو ممن نقلت إليهما بلازما مرضى الفيروس التاجي خرجا من المستشفى بعد 10 أيام من تلقي هذا العلاج، ثم خرج مريض ثالث بعد 14 يوماً، وهم في حالة جيدة الآن"، موضحة أن الخبراء يجرون فحوصا للتأكد من عدم وجود عدوى لدى الأشخاص الذين تعافوا من المرض.

وأعربت راكوفا؛ وفق "سبوتنيك"، عن أملها في أن يزداد عدد مثل هؤلاء المتعافين بوساطة هذه الطريقة العلاجية، قائلة: "إن هذا سيساعدنا على التعامل مع جائحة الفيروسات التاجية".

وكان وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو؛ قد أعلن أن إجراءات العزل المفروضة في البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا، أثبتت فعاليتها، مستشهداً بالاستقرار في معدلات ارتفاع الحالات الخطيرة في موسكو.

وقال موراشكو في مقابلة مع قناة "روسيا ــ 24" أمس الإثنين: "نرى أن إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي تظهر فعاليتها، ومن المهم أنه في موسكو قد توقف الارتفاع في تدفق الحالات الخطيرة إلى مستشفيات المدينة".

من جانبه، أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين؛ حسبما أفادت وكالة أنباء" نوفوستي"، أن معظم الإصابات، التي تكشفها أجهزة الفحص عن كورونا في العاصمة الروسية، هي حالات خفيفة أو حالات لا تظهر عليها أعراض المرض على الإطلاق.

وقال سوبيانين: "ليس لدينا ديناميكية سريعة في ارتفاع الحالات الخطيرة، حيث تكشف الاختبارات أكثر فأكثر حالات خفيفة أو حالات دون أعراض".

وتعد العاصمة موسكو، بشكل عام، أكبر بؤرة لتفشي العدوى في روسيا، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 26 ألفاً، مع تسجيل 204 وفيات.

وكانت سلطات موسكو وعدد من المناطق الروسية قد فرضت قيوداً على حركة المواطنين منذ نهاية شهر مارس الماضي لاحتواء الوباء، وتم تشديدها وتمديدها حتى نهاية أبريل الجاري مع تزايد عدد الإصابات بكورونا، الذي تجاوز 47 ألفاً بحلول الإثنين في عموم روسيا.

وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية، قد أعلنت أن عدد فحوص اكتشاف فيروس كورونا، في روسيا تجاوز المليونين منذ بدء تفشي العدوى.

وأشار بيان للهيئة الروسية الإثنين، إلى أنه تم إجراء 103 آلاف فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحاً أن 135 ألف شخص يخضعون حالياً للمراقبة الطبية للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.