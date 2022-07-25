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"البيئة" تطلق خدمات إلكترونية للمناحل عبر "زراعي"

بهدف تسهيل الخدمات للمستفيدين من النحالين ودعمهم

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حزمةً من الخدمات الإلكترونية للنحّالين عبر منصة "زراعي"، تهدف لدعم النحالين والمناحل، وتوفر لهم إمكانية إدارة أنشطتهم وإصدار التصاريح المختلفة الخاصة بالمناحل.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمات تتيح للأفراد الحصول على تصريح نحَّال لممارسة مهنة تربية النحل، والتقديم على طلب إصدار ترخيص (منحل تجاري) ثابت أو متنقل، إضافة إلى تجديد تصريح المنحل عند انتهائه، ونقل المنحل عند الرغبة في الانتقال لموقع آخر، وأخيراً إلغاء تصريح منحل.
وبينت "البيئة" أن هذه الخدمات تعتمد على إحداثيات المواقع، حتى يسهل الوصول للمكان والتحقق من أهليته لممارسة المهنة، حيث تتم الزيارة الميدانية ثم الموافقة على الطلب بعد تقديمه إلكترونياً عبر الرابط التالي:https://eservices.mewa.gov.sa/web/login .

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"البيئة" تطلق خدمات إلكترونية للمناحل عبر "زراعي"
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حزمةً من الخدمات الإلكترونية للنحّالين عبر منصة "زراعي"، تهدف لدعم النحالين والمناحل، وتوفر لهم إمكانية إدارة أنشطتهم وإصدار التصاريح المختلفة الخاصة بالمناحل.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمات تتيح للأفراد الحصول على تصريح نحَّال لممارسة مهنة تربية النحل، والتقديم على طلب إصدار ترخيص (منحل تجاري) ثابت أو متنقل، إضافة إلى تجديد تصريح المنحل عند انتهائه، ونقل المنحل عند الرغبة في الانتقال لموقع آخر، وأخيراً إلغاء تصريح منحل.
وبينت "البيئة" أن هذه الخدمات تعتمد على إحداثيات المواقع، حتى يسهل الوصول للمكان والتحقق من أهليته لممارسة المهنة، حيث تتم الزيارة الميدانية ثم الموافقة على الطلب بعد تقديمه إلكترونياً عبر الرابط التالي:https://eservices.mewa.gov.sa/web/login .

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
03:09 PM

"البيئة" تطلق خدمات إلكترونية للمناحل عبر "زراعي"

بهدف تسهيل الخدمات للمستفيدين من النحالين ودعمهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,845

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حزمةً من الخدمات الإلكترونية للنحّالين عبر منصة "زراعي"، تهدف لدعم النحالين والمناحل، وتوفر لهم إمكانية إدارة أنشطتهم وإصدار التصاريح المختلفة الخاصة بالمناحل.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمات تتيح للأفراد الحصول على تصريح نحَّال لممارسة مهنة تربية النحل، والتقديم على طلب إصدار ترخيص (منحل تجاري) ثابت أو متنقل، إضافة إلى تجديد تصريح المنحل عند انتهائه، ونقل المنحل عند الرغبة في الانتقال لموقع آخر، وأخيراً إلغاء تصريح منحل.
وبينت "البيئة" أن هذه الخدمات تعتمد على إحداثيات المواقع، حتى يسهل الوصول للمكان والتحقق من أهليته لممارسة المهنة، حيث تتم الزيارة الميدانية ثم الموافقة على الطلب بعد تقديمه إلكترونياً عبر الرابط التالي:https://eservices.mewa.gov.sa/web/login .

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