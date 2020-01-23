النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. الأسواق المكتبية تكتظ بالمتسوقين.. ومشاعر الفرح في محيا الأطفال

تزامنًا مع عودة 3 ملايين طالب وطالبة للدراسة الحضورية

رصدت عدسة "سبق" مناظر لاكتظاظ الأقسام المكتبية في الأسواق بمدينة الرياض بالمتسوقين مع بدء العد التنازلي لعودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للمدارس، وسط مشاعر الفرح والسرور على محيا الأطفال الذين سيعودون للدراسة بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

وأكملت إدارات التعليم بعموم مناطق السعودية استعداداتها لعودة أكثر من ثلاثة ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة غدًا بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

كما أكملت وزارة التعليم بقطاعاتها استعداداتها لتطبيق كل الإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"؛ بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وأسرهم والمجتمع، وكذلك تعزيز انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي، والإسهام في تأمين سلامة البيئة المدرسية.

كما شُكلت اللجان الإشرافية الميدانية لمتابعة استعدادات المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات، والاطمئنان على إنهاء جميع أعمال الصيانة والتجهيزات لضمان رحلة دراسية ممتعة وآمنة.

من جانبهم، عبَّر عدد من أولياء الأمور لـ"سبق" عن سعادتهم بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة للعودة الحضورية للطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة، التي اتخذت الدولة فيها كل سُبل الوقاية والحماية من هذا الوباء، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على جهودها العظيمة من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.

وزارة التعليم كورونا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. الأسواق المكتبية تكتظ بالمتسوقين.. ومشاعر الفرح في محيا الأطفال
سبق

رصدت عدسة "سبق" مناظر لاكتظاظ الأقسام المكتبية في الأسواق بمدينة الرياض بالمتسوقين مع بدء العد التنازلي لعودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للمدارس، وسط مشاعر الفرح والسرور على محيا الأطفال الذين سيعودون للدراسة بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

وأكملت إدارات التعليم بعموم مناطق السعودية استعداداتها لعودة أكثر من ثلاثة ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة غدًا بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

كما أكملت وزارة التعليم بقطاعاتها استعداداتها لتطبيق كل الإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"؛ بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وأسرهم والمجتمع، وكذلك تعزيز انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي، والإسهام في تأمين سلامة البيئة المدرسية.

كما شُكلت اللجان الإشرافية الميدانية لمتابعة استعدادات المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات، والاطمئنان على إنهاء جميع أعمال الصيانة والتجهيزات لضمان رحلة دراسية ممتعة وآمنة.

من جانبهم، عبَّر عدد من أولياء الأمور لـ"سبق" عن سعادتهم بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة للعودة الحضورية للطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة، التي اتخذت الدولة فيها كل سُبل الوقاية والحماية من هذا الوباء، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على جهودها العظيمة من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
11:37 PM

شاهد .. الأسواق المكتبية تكتظ بالمتسوقين.. ومشاعر الفرح في محيا الأطفال

تزامنًا مع عودة 3 ملايين طالب وطالبة للدراسة الحضورية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
1,709

رصدت عدسة "سبق" مناظر لاكتظاظ الأقسام المكتبية في الأسواق بمدينة الرياض بالمتسوقين مع بدء العد التنازلي لعودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للمدارس، وسط مشاعر الفرح والسرور على محيا الأطفال الذين سيعودون للدراسة بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

وأكملت إدارات التعليم بعموم مناطق السعودية استعداداتها لعودة أكثر من ثلاثة ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة غدًا بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

كما أكملت وزارة التعليم بقطاعاتها استعداداتها لتطبيق كل الإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"؛ بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وأسرهم والمجتمع، وكذلك تعزيز انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي، والإسهام في تأمين سلامة البيئة المدرسية.

كما شُكلت اللجان الإشرافية الميدانية لمتابعة استعدادات المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات، والاطمئنان على إنهاء جميع أعمال الصيانة والتجهيزات لضمان رحلة دراسية ممتعة وآمنة.

من جانبهم، عبَّر عدد من أولياء الأمور لـ"سبق" عن سعادتهم بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة للعودة الحضورية للطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة، التي اتخذت الدولة فيها كل سُبل الوقاية والحماية من هذا الوباء، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على جهودها العظيمة من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,808
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,625
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,875
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,739

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة